Joe Biden est devenu un boulet pour les démocrates

Même s’il conserve des chances de l’emporter, à 14 mois de l’élection présidentielle, Joe Biden est au plus mal.

Plus encore que les déboires de son fils, ce sont les perceptions sur sa santé et son incapacité à vendre son bilan à ses concitoyens qui risquent de plomber sa campagne électorale.

Incapable de convaincre

Déjà lors de la présidentielle de 2020, Joe Biden avait bénéficié d’un contexte favorable pour mener sa campagne. Confortablement installé chez lui, il avait été en mesure d’éviter les nombreux déplacements et rassemblements.

Évoquant pendant les primaires la possibilité qu’il ne soit qu’un président de transition, il pouvait alors se contenter d’incarner l’option du moindre mal, un candidat qui n’avait rien d’un extrémiste et en qui on pouvait avoir confiance pour tasser Donald Trump.

À la lumière d’un inquiétant cumul de sondages, il ne peut plus se satisfaire de jouer défensivement et des stratèges démocrates envisagent le pire. Parmi les mauvaises nouvelles, la pire est sans doute la part importante de démocrates qui souhaitent qu’on leur offre une alternative à Biden.

Ces démocrates considèrent-ils que le 46e président est mauvais? Non, ils affirment tout simplement qu’il n’a plus l’énergie et les ressources pour diriger le pays.

Encore une fois, en 2024, le sort de l’élection reposera sur une poignée d’États. Nous savons déjà que la marge victorieuse ne sera pas importante.

C’est dans ce contexte que l’opinion des électeurs démocrates doit faire frémir les stratèges. Inciter les électeurs à voter est impératif et on peut se demander si on se déplacera pour un candidat qui ne soulève pas l’enthousiasme.

Il y a pire pour les démocrates. Dans l’éventualité d’un abandon de Trump, un autre sondage indique assez clairement que Nikki Haley parviendrait à devancer le président de plusieurs points.

Plus jeune et énergique, moins polarisante mais expérimentée, Haley pourrait atténuer la perte du vote des femmes pour les républicains. Sa position sur la question de l’avortement est plus ouverte, moins radicale que celle de plusieurs de ses collègues.

Qui à la place de Biden?

Dès les élections de mi-mandat de novembre 2022, j’écrivais que Biden devait tirer sa révérence. J’en suis plus convaincu que jamais. D’autres y pensent aussi puisque son biographe affirmait il y a peu qu’il ne serait pas surpris de son retrait.

Même si sa candidature a des défauts, Biden jouit d’une grande notoriété et les Américains savent à qui ils ont affaire. Dénicher une autre candidature présente aussi une part de risques. Le nom de Kamala Harris circule encore, mais je l’imagine mal renverser la situation.

Si je devais miser aujourd’hui sur un bon lanceur de relève, mon choix s’arrêterait sur le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer (un duel contre Haley entrerait dans l’histoire), ou, mon préféré, le secrétaire aux Transports et ancien rival de Biden en 2020, Pete Buttigieg.