Juliette Gosselin souligne ses 20 ans de carrière avec de mignonnes photos-souvenirs sur Instagram

Juliette Gosselin a été révélée au public québécois à l’âge de 12 ans avec le long métrage Nouvelle-France de Jean Beaudin; l'actrice a partagé de mignonnes photos et vidéos sur Instagram pour souligner son anniversaire professionnel.

« 10 septembre 2003 : première journée de tournage sur mon tout premier film, Nouvelle-France, de Jean Beaudin. J’en garde un souvenir flou, mais archi doux. Aujourd’hui, ça fait 20 ans que je joue, je suis chanceuse », a écrit l'interprète aujourd’hui âgée de 32 ans.

Ce carrousel de 10 clichés et vidéos montre tour à tour la petite Juliette vêtue de son costume de Nouvelle-France, sur ses premières photos de casting, pendant deux scènes, en compagnie du réalisateur Jean Beaudin, son plan de travail et alors qu’elle filmait la porte de sa suite.

Dans un clip tiré d'une entrevue avec Josélito Michaud, la jeune actrice répondait à une question de manière candide et timide en disant: « Je pense que je dois avoir un certain talent si j’ai été choisie ».

De nombreux camarades de jeu, bien connus du public, ont pris le temps de commenter sa publication, dont ses grandes amies Catherine St-Laurent qui a écrit « Beaucoup plus qu’un « certain talent » si tu veux mon avis » et Sarah-Maude Beauchesne « Tellement fière de toi. Tu es une grande, grande artiste au coeur platine ».