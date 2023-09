L'éducation selon Drainville et son comité occulte

En 2020, Jean-François Roberge a fini par admettre que la pénurie de main-d’œuvre était son plus grand défi.

À l’époque, le ministre ne voyait pas de solution à court terme et il prévoyait qu’il nous faudrait «quelques années avant de passer à travers».

Une déclaration optimiste qui avait fait sourciller les gens sur le terrain. En effet, personne ne croyait voir la lumière au bout du tunnel avant 2030.

Pire que pire

Dans un document obtenu par Le Journal, le ministère de l’Éducation prévoit que le nombre d’«enseignants manquants» dans le réseau scolaire public s’élèvera à 3600 en moyenne pour chacune des quatre prochaines années, pour un total de 14 230.

Selon nos informations, Québec ne s’était pas livré à un tel exercice de prévision depuis au moins 20 ans.

Vingt ans!

Aucune donnée. Aucune planification. Aucune vision.

Juste un gros ON VERRA... pis du patchage.

Quelle surprise!

Pourtant, depuis plusieurs années, des solutions novatrices nous donnent l’impression que tout ira bien dans un futur proche.

Il suffit de penser, entre autres, à la création de l’Ordre de l’excellence et ses médailles ou à une campagne de «mise en valeur» axée sur des vidéos circulant sur les réseaux sociaux.

Ça ne vous a pas donné le goût d’être enseignant?

Mais ce n’est pas tout.

Des gens plus créatifs nous alimentent également de leur sagesse en proposant d’engager des étudiants, des immigrants et des retraités, ou encore de raccourcir la formation.

Des années perdues

Si l’idée fixe de produire davantage de profs semble plaire aux CSS et au gouvernement, une solution plus efficace est souvent ignorée: augmenter la rétention du personnel.

Pourquoi?

Parce que pour apporter des changements significatifs au système, il faut un projet qui ne soit ni politique, ni patronal, ni syndical, seulement original, intelligent et plein de gros bon sens... Ce que personne ne semble capable de faire dans ces trois milieux, intérêts obligent. Ce qu’il faut autour de la table, ce sont des gens de jugement et non d’allégeance.

En 2016, conscient de ce défi colossal, Normand Baillargeon proposait une commission Parent 2.0:

«Nous avons droit à mieux et il est de notre devoir collectif d’exiger mieux. Ce mieux, ce serait ce que je propose d’appeler une commission Parent 2.0. [...] Et on ne demanderait pas d’obtenir ces réponses demain, mais on donnerait à cette commission le temps qu’il faut pour faire sa lourde et noble tâche, décisive pour notre avenir collectif.»

Sept ans plus tard, plutôt que de penser le changement, nous n’avons changé que des pansements.

Mais soyez rassurés!

Nous venons d’apprendre qu’il existe un comité confidentiel, composé de huit éminences grises sélectionnées minutieusement par le gouvernement, qui oriente l'avenir de l'éducation.

Voilà pour le grand rêve collectif de mettre sur pied une commission indépendante des partis politiques, composée de gens qu’on ne pourrait soupçonner de partisanerie.

«Le désespoir... C’est un espoir perdu qui se cherche un préfixe.» – Léo Ferré