Maladie de Lyme: la douleur de perdre un proche

Il y a un an, une jeune fille de 22 ans mettait fin à ses jours. Amélie Champagne, vivant avec la maladie de Lyme, n'en pouvait plus de souffrir.

Son amie Vanessa Nolet tenait à lui rendre hommage, en plus de sensibiliser à la maladie, qui est encore méconnue.

En entrevue au micro d’Alexandre Dubé via QUB radio, Mme Nolet, aussi atteinte de la maladie, raconte avoir été sous le choc, après avoir appris le décès d’Amélie. Les deux filles se sont liées d’amitié par l’entremise du Groupe québécois de la maladie de Lyme.

«C’est incompréhensible pour plusieurs parce qu’on n’en parle pas assez. Amélie et moi, on s’épaulait, oui, mais on ne limitait pas les conversations à la maladie», a dit Vanessa Nolet.

Elle a souligné que l’infection peut créer beaucoup d’anxiété chez les personnes atteintes, étant donné le peu d’informations que l’on connaît sur le sujet. Cela peut aussi engendrer de la désinformation, en plus de la douleur qui les afflige.

«C’est un mal psychologique, physique, émotionnel, c’est de l’incompréhension», a indiqué l’amie de la défunte.

Écoutez l'entrevue avec Vanessa Nolet, animatrice du podcast Tick Boot Camp, qui est elle-même atteinte de la maladie de Lyme depuis plus de cinq ans à l’émission d’Alexandre Dubé via QUB radio :

Laissées à elles-mêmes

Après avoir contracté la maladie de Lyme, Mme Nolet rapporte avoir consulté plusieurs spécialistes, parfois même à l’externe, pour en apprendre plus sur sa condition.

«Quand on est pris en charge, en général, ça va vraiment bien, mais il y a deux ou trois ans d'attente. On n’a pas le temps d’attendre !», a insisté Vanessa Nolet.

Les symptômes peuvent rendre la vie dure à ceux qui ont été piqués par une tique infectée. Les tremblements et vomissements causés par la douleur ne sont pas inconnus pour Vanessa Nolet. Celle qui confie avoir déjà pensé à demander l’aide médicale à mourir mentionne aussi que certaines de ses amitiés se sont brisées après avoir contracté la maladie.

«J’ai des amis qui ne voulaient plus me voir parce qu’ils trouvaient ça trop difficile de me voir maigre et de me voir marcher avec ma canne», a-t-elle mentionné d’une voix tremblante.

Message pour le ministre de la Santé

Une année après le décès d’Amélie Champagne, Mme Nolet souhaite dire au ministre de la Santé, Christian Dubé, qu’ «on ne parle pas de numéro, on parle de plusieurs vies. Il ne faut pas attendre qu’une personne ait tellement mal qu’elle ne voit que le suicide comme solution.»