Meurtre de sa mère: un garçon de 11 ans pourrait être jugé comme un adulte

Un garçon de 11 ans du Wisconsin, accusé d’avoir tué sa mère parce qu’elle refusait de lui acheter un casque de réalité virtuelle, devra subir son procès après avoir été jugé compétent par un tribunal, et pourrait même être jugé comme un adulte.

À l’heure actuelle, l’identité du jeune garçon serait protégée puisqu’il pourrait toujours être jugé comme un enfant, malgré des demandes du procureur de la République pour qu’il réponde à la justice au même titre qu’un adulte, a rapporté ABC News mercredi.

Le jeune garçon, qui n’avait que 10 ans au moment du meurtre de sa mère en novembre dernier, aurait ainsi plaidé non coupable mardi des accusations qui pèsent contre lui.

Quelques mois plus tôt, le tribunal avait tranché pour forcer le garçon à subir un procès après l’avoir jugé apte à répondre aux accusations du meurtre de sa mère, malgré les demandes de son avocat de classer l’affaire, selon le média américain.

Mardi devant la cour, le détective chargé de l’affaire, Timothy Keller, a relaté comment l’enfant aurait initialement prétexté avoir trouvé sa mère sans vie dans le sous-sol, avant de changer sa version des faits pour avouer l’avoir tirée par accident.

«[Le garçon] a déclaré qu'il avait pris une position de tir et qu'il pointait son arme sur elle alors qu'elle marchait vers lui et lui demandait de la poser. Et c'est à ce moment-là qu'il a dit qu'il a tiré avec son arme dans l'intention de lui faire peur, en tirant sur le mur derrière elle», aurait-il indiqué à la cour selon le média affilié à ABC à Milwaukee, MISN.

Or, le lendemain matin, le garçon aurait utilisé le compte Amazon de sa mère pour se commander un casque de réalité virtuelle, qu’elle lui avait refusé peu avant, selon ce qu’auraient confié des membres de sa famille, selon le média américain.

Le tribunal devra trancher pour savoir si le garçon devra être jugé comme un adulte, à la demande de l’avocat de la poursuite, ou s’il peut subir son procès comme un enfant. Il demeurera en détention entre temps.