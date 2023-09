Mike Matheson, un choix logique

Martin St-Louis a indiqué s’être entretenu avec les membres de la direction et quelques-uns de ses vétérans avant de nommer le capitaine adjoint qui allait succéder à Joel Edmundson. Il semble que le choix de Mike Matheson était tout aussi logique qu’unanime.

Martin Chevalier / JdeM

Jeff Gorton:

«Les joueurs le respectent énormément et nous respectons beaucoup son jeu. L’an dernier, nous avons senti qu’il était en pleine émergence dans son rôle. Il s’établira comme un bon défenseur dans la LNH. C’est aussi un pro. Il devenait un choix logique.»

Photo Joël Lemay, Agence QMI

Brendan Gallagher:

«On est tous heureux pour lui. C’est un coéquipier que nos jeunes joueurs peuvent prendre en exemple. C’est un bon pro. Il fait tout de la bonne façon. On se fie beaucoup à lui sur la patinoire.»

Photo Joël Lemay, Agence QMI

Nick Suzuki:

«Il mérite certainement cette lettre. Il est arrivé l’an passé et il s’est comporté en leader. Il prend très bien soin de lui et ç’a eu un impact sur plusieurs d’entre nous, surtout les jeunes joueurs.»

Photo Joël Lemay, Agence QMI

Josh Anderson:

«C’est pleinement mérité. C’est fantastique. Il a très bien fait pour nous l’an dernier. Il est un gars respecté et écouté dans le vestiaire. On a des jeunes, surtout chez les défenseurs. Ce sera un plus pour eux.»

Photo Joël Lemay, Agence QMI

Arber Xhekaj:

«Mike est incroyable. Il est tout ce qu’un pro doit être. On ne peut pas avoir un meilleur gars pour nous aider, les jeunes défenseurs.»