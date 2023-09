Pirates, informateurs, «postes de police» clandestins: comment la Chine espionne l’Occident

L’arrestation samedi au Royaume-Uni d’un homme accusé d’espionnage pour le compte de Pékin ravive les inquiétudes des pays occidentaux vis-à-vis des opérations chinoises de renseignement les visant.

Cet épisode survient quelques mois après le survol en début d’année des États-Unis par un ballon chinois. Washington, qui soupçonnait un engin-espion, l’a abattu, déclenchant une crise diplomatique entre les deux pays.

Voici les principales affaires d’espionnage visant l’Occident ces dernières années et dans lesquelles Pékin apparaît comme le principal suspect.

Piratage informatique

Selon des chercheurs et des responsables du renseignement de pays occidentaux, la Chine est devenue experte pour le piratage de systèmes informatiques de nations rivales, afin de s’emparer de secrets industriels et commerciaux.

Les États-Unis, leurs alliés et l’OTAN ont imputé en 2021 au gouvernement chinois un piratage massif du géant informatique Microsoft, pour accéder à des courriels et mettre la main sur des informations confidentielles de particuliers et d’entreprises.

Des pirates informatiques chinois sont également soupçonnés d’avoir agi aux États-Unis contre le département de l’Énergie, des services publics, des entreprises télécoms et des universités, selon Washington et des articles de presse.

Nouvelles technologies

Les mises en garde se multiplient aux États-Unis contre l’application TikTok et les risques que ses liens avec la Chine feraient peser sur la sécurité nationale.

Certains législateurs redoutent que la maison mère de TikTok, le groupe chinois ByteDance, puisse accéder aux données personnelles des utilisateurs américains et in fine les transmettre aux autorités chinoises.

Washington a par ailleurs mis sur liste noire le groupe Huawei, connu pour ses téléphones mobiles, mais qui fournit également des équipements de pointe pour les réseaux et la 5G.

Sans apporter de preuve, les États-Unis disent craindre que ces produits servent de porte dérobée pour surveiller les communications et trafics de données, ce que Huawei dément fermement.

Informateurs

Pékin s’appuie à l’étranger sur des citoyens chinois pour du renseignement et le vol de technologies sensibles, affirme Washington.

L’un des cas les plus médiatisés est celui de l’ingénieur chinois Ji Chaoqun, arrivé en 2013 sur le sol américain avec un visa étudiant. M. Ji a été condamné en janvier aux États-Unis à huit ans de prison pour avoir fourni aux services de renseignement chinois des informations sur des scientifiques américains pouvant potentiellement être recrutés comme sources d’information.

En 2020, Wei Sun, un ingénieur chinois naturalisé américain travaillant dans la défense pour le groupe Raytheon, a lui aussi été condamné à de la prison après avoir emporté en Chine un ordinateur de l’entreprise contenant des informations sensibles sur un système de missiles américain.

Politiques

Pour obtenir des informations de première main et promouvoir ses intérêts, Pékin courtiserait également des personnalités politiques et économiques de premier plan.

Selon le Sunday Times, l’homme arrêté au Royaume-Uni est un chercheur qui a eu des contacts avec des députés du parti conservateur au pouvoir alors qu’il travaillait au Parlement.

En 2020, le site d’information américain Axios affirmait qu’une étudiante chinoise avait noué des liens avec une série d’hommes politiques américains, pour le compte des services de renseignement de Pékin.

Cette étudiante, Fang Fang, aurait gagné leur confiance en participant à des levées de fonds pour une campagne en cultivant des amitiés voire des relations sexuelles, affirmait Axios.

Postes de police

Hormis la collecte de renseignements, la Chine dispose aux États-Unis et dans plusieurs pays de « postes de police » clandestins, affirme l’organisation de défense des droits de l’homme Safeguard Defenders.

Non déclarées, ces structures sont susceptibles de surveiller des dissidents ou de faire pression sur eux, selon cette organisation basée à Madrid.

Pékin dément ces accusations.

En novembre, les Pays-Bas ont ordonné à la Chine de fermer deux « postes de police » sur leur territoire.

Un mois plus tard, Pékin a fermé deux de ces structures à Prague, selon les autorités tchèques.