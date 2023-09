Plus de 240 professeurs d’université contre la réforme Drainville

Plus de 240 professeurs d’université dénoncent haut et fort la réforme scolaire mise de l’avant par le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, et demandent au gouvernement Legault de faire marche arrière.

Les signataires – qui affirment représenter près de la moitié du corps professoral en éducation – s’adressent au premier ministre, François Legault, dans une lettre ouverte afin de le mettre en garde contre les «effets délétères» du projet de loi 23, qui représente «une des réformes les plus importantes en éducation depuis le rapport Parent», écrivent-ils.

• Lisez la lettre : Renversons la vapeur pour le bien de tous et toutes pendant qu’il en est encore temps

Ces professeurs déplorent que le gouvernement n’ait retenu que le point de vue de quelques chercheurs partageant une position similaire qui est «loin de représenter la diversité des points de vue et des connaissances en sciences de l’éducation» et comporte «des accros à la rigueur scientifique attendue de la part des chercheurs et chercheuses».

«Nous considérons que cette situation comporte un grave déficit démocratique», ajoutent-ils.

Les auteurs veulent mettre en garde contre le «simplisme» des solutions proposées pour «endiguer des problèmes complexes et variés» dans le réseau de l’éducation. «L’aboutissement de la démarche actuelle risque fort, au bilan, de créer davantage de problèmes que d’en régler», peut-on lire.

Le projet de loi 23 prévoit notamment la création de l’Institut national d’excellence en éducation (INEE). Cet organisme permettra de «regrouper en un seul endroit les meilleures pratiques pédagogiques», afin «d’aider les enseignants à être encore plus performants», a déjà indiqué le ministre Drainville.

Ses défenseurs y voient une façon d’améliorer la réussite des élèves en permettant aux profs de se baser sur les meilleures pratiques reconnues par la science, une vision qui est toutefois loin de faire l’unanimité dans les facultés d’éducation.

Cette sortie coïncide avec le lancement lundi d’un ouvrage «numérique évolutif et ouvert» intitulé Le PL 23 et l’INEE: excellence ou standardisation en éducation? réunissant une cinquantaine d’auteurs provenant principalement du milieu universitaire.