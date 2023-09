Que peuvent-ils dire d’autre?

Geoff Molson, Jeff Gorton, Kent Hughes et Martin St-Louis ont livré essentiellement le même message au tournoi de golf du Canadien À tout seigneur tout honneur, commençons par le propriétaire du club.

« Nos partisans sont les meilleurs et ils ont été patients jusqu’à date. C’est possible que ça demande plus de patience [que souhaité]. Mais notre équipe est jeune, rapide et talentueuse. On veut que nos jeunes joueurs continuent à se développer. Quand ils seront prêts, on aura une équipe très excitante. »

Là-dessus, un confrère journaliste s’est fait l’avocat du diable.

« Vous invitez les amateurs à être patients. Mais quand vous avez mis vos billets en vente la semaine dernière, on a remarqué une majorition majeure des prix. Qu’avez-vous à répondre? »

M. Molson a mis ça sur le compte de la hausse des coûts des opérations, tout en ajoutant que la grille tarifaire des billets n’est pas plus élevée qu’ailleurs. Mais ce n’est pas donné.

Et l’augmentation du coût des billets?

Prenons le match d’ouverture locale contre les Blackhawks de Chicago. Ça va coûter la peau des fesses pour voir Connor Bedard disputer son premier match au Centre Bell!

Les prix réguliers pour des sièges dans les galeries supérieures - ou si vous préférez les nose bleed seats -, se détaillent à 229 $ ou 219 $ chacun. Si vous désirez des places de choix, vous devrez demandez l’autorisation de votre gérant de banque.

Car il vous faudra passer par le marché de la revente où les prix sont de l’extorsion. Certains abonnés de saison demandaient plus de 2000 $ pour leur paire de billets, dimanche.

Pour la rencontre suivante contre le Wild du Minnesota, les mêmes sièges seront disponibles à 65 $ et 70 $ l’unité.

Ne pas créer de faux espoirs

Photo Joël Lemay, Agence QMI

Voici maintenant ce que Jeff Gorton avait à dire en marge de la nouvelle saison.

« Je sais que tout le monde aimerait nous entendre dire le mot-clé, a-t-il dit en faisant référence à une participation aux séries éliminatoires.

« Mais pour nous, à l’interne, notre pensée est la même qu’à mon arrivée ici. On va essayer de devenir meilleurs à chaque jour. Je sais que c’est un cliché et j’en suis désolé. Mais nous allons de l’avant. »

La parole est à Kent Hughes.

« Pour moi, c’est la coupe Stanley ou rien!, a-t-il lancé en réponse en riant à mon collègue Jonathan Bernier.

« Non, rien ne change, c’est la même chose, a-t-il continué en reprenant son sérieux.

« On veut voir nos jeunes joueurs et l’équipe progresser. »

Quant à St-Louis, comme tout dirigeant, il se tient loin des chiffres quand on lui demande comment une amélioration pourrait se mesurer en termes de victoires, défaites et points au classement.

« Je suis optimiste quand je m’en tiens aux choses que l’on est en mesure de contrôler. a-t-il affirmé.

« Je pense qu’on peut faire un grand pas. Où ça va nous mener [en matière de points et de rang au classement]? Je ne sais pas. Ça va dépendre de la grandeur du pas qu’on va franchir. Notre attitude et le fruit de notre travail vont peut-être nous conduire à une position où on aimerait bien être. »

Bien que ça ne puisse plaire à tout le monde, les propos des quatre dirigeants du Tricolore ont le mérite d’être honnêtes.

Que dirait-on s’ils nous lançaient de la poudre aux yeux?

Qu’ils nous prennent pour des caves!

Pas de séries avant 2026

En ce qui me concerne, je vous rappelle que j’ai écrit l’année dernière qu’une place en séries n’est pas envisageable avant 2026. Encore faudra-t-il, encore là, que les pièces du casse-tête tombent à leurs places.

Reconstruire une équipe à partir de ses fondations n’est pas chose facile.

Les Oilers d’Edmonton ont beau miser sur le duo McDavid-Draisaitl depuis huit ans, ils ne se sont pas encore rendus en finale. On ne parlera pas des Maple Leafs de Toronto, qui sont les pendants modernes des Dodgers de Brooklyn au baseball. Les vieux partisans des Dodgers se rappellent ce qu’on disait de leur équipe favorite chaque fois qu’elle perdait en Série mondiale.

« Wait 'til next year! (Attendez à l’an prochain!) », disait-on.

Brooklyn a patienté 71 ans avant de voir les Dodgers remporter une première Série mondiale, en 1955.

La disette des Leafs a atteint maintenant 56 ans.

Enfin, pour ceux enfin qui n’apprécierait pas la blague lancée par Kent Hughes à mon jeune ami Bernier, espérons que le directeur général du Canadien déclarera son équipe prétendante à la coupe Stanley l’année où elle réunira les conditions gagnantes.

En espérant que cette étape arrive plus tôt que tard.