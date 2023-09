Voici combien (et quand) vous pourriez recevoir en allocations et crédits d’impôt cette année

Remboursement de la TPS, crédit d’impôt pour la solidarité, allocation familiale... Plusieurs allocations et crédits d’impôt sont offerts par les gouvernements fédéral et provincial. Voici donc un petit guide rassemblant les critères d’admissibilité, les montants et les dates des versements à venir en 2023 pour certaines de ces prestations.

Fédéral

Remboursement TPS/TVH

Critères d’admissibilité

Pour recevoir le crédit d’impôt pour la TPS/TVH, il faut être un résident du Canada, avoir produit une déclaration de revenus et gagner moins de 52 255$ par année pour une personne célibataire, avoir un revenu familial de moins de 55 335$ pour un couple sans enfant et un revenu familial de moins de 62 175$ pour un couple avec deux enfants.

Montant

Les personnes célibataires peuvent recevoir jusqu’à 496$, 650$ pour les personnes mariées ou conjointes de fait. À ces montants, on ajoute 171$ par enfant de moins de 19 ans.

Date du prochain versement

5 octobre 2023

Allocation canadienne pour les enfants

Critères d’admissibilité

Pour recevoir l’allocation, il faut habiter avec un enfant de moins de 18 ans, être le principal responsable des soins et de l’éducation de l’enfant et être résident du Canada.

Montant

Plusieurs critères entrent en ligne de compte pour déterminer le montant de l’allocation, dont le nombre d’enfants à charge, leur âge, l’état civil et le revenu familial net ajusté indiqué dans la déclaration de revenus de l’année précédente.

Un ménage a droit aux prestations maximales, soit 7437$ par année (619,75$ par mois) pour un enfant de moins de 6 ans et 6275$ par année (522,91$ par mois) pour un enfant de 6 à 17 ans, lorsque le revenu familial est de moins de 34 863$.

Les montants diminuent graduellement lorsque le revenu familial dépasse 34 863$. La situation de garde, par exemple si les parents sont séparés, pourrait également affecter le montant de l’allocation.

Dates des prochains versements

20 septembre 2023

20 octobre 2023

20 novembre 2023

13 décembre 2023

Allocation canadienne pour travailleurs

Critères d’admissibilité

L’allocation canadienne pour les travailleurs est un crédit d’impôt remboursable destiné aux personnes et aux ménages qui gagnent un revenu modeste. Pour y avoir droit, il faut avoir déclaré un revenu, avoir été résident du Canada tout au long de l’année et être âgé de 19 ans ou plus. À noter que les étudiants à temps plein n’y ont pas droit.

Une personne célibataire recevra l’allocation si elle gagne un revenu net de moins de 33 015$, alors que pour une famille, le revenu familial net maximal est de 43 212$.

Montant

Le montant total maximal pour une personne célibataire est de 1428$ et de 2461$ pour une famille.

Le montant de l’allocation peut diminuer graduellement en fonction du revenu de la personne ou du ménage.

Dates des prochains versements

12 octobre 2023

12 janvier 2024

Provincial

Crédit d’impôt pour la solidarité

Critères d’admissibilité

Conçu pour diminuer l’impact de la taxe de vente du Québec (TVQ) et le coût du logement, ce crédit d’impôt remboursable est destiné aux ménages à faible ou moyen revenu. Il faut être résident du Québec et être majeur au 31 décembre de l’année d’imposition qui précède.

Pour les personnes vivant seules, le revenu net maximal pour recevoir le crédit d’impôt pour la solidarité est de 57 877$, tandis que pour un ménage avec deux enfants, le revenu familial net maximal est de 67 560$. À partir d’un certain seuil de revenu, le montant du crédit diminue progressivement.

Montant

Une personne seule peut recevoir un maximum de 1123$, alors qu’un couple avec deux enfants peut avoir droit à 1767$.

Dates des prochains versements

5 octobre 2023

3 novembre 2023

5 décembre 2023

Allocation famille

Critères d’admissibilité

Toutes les familles, sans égard au revenu, ont droit à cette allocation. Il faut avoir au moins un enfant de moins de 18 ans.

Montant

Même s’il s’agit d’une prestation universelle, le revenu familial net va influencer le montant de l’allocation. Pour chaque enfant, le montant maximum est de 2782$ et le minimum est de 1107$, versé trimestriellement. Des suppléments pour famille monoparentale, pour l’achat de fournitures scolaires ou pour un enfant handicapé peuvent s’ajouter.

Dates des prochains versements

2 octobre 2023

Crédit d’impôt remboursable attribuant une prime au travail

Critères d’admissibilité

Ce crédit d’impôt vise à inciter les personnes à quitter l’aide financière de dernier recours pour intégrer le marché du travail. Une personne seule ou une famille monoparentale doit gagner un revenu de travail supérieur à 2400$, alors qu’un couple doit faire plus de 3600$ pour être admissible. Les étudiants à temps plein n’y ont pas droit, sauf s’ils résident avec une personne ou ont un enfant à leur charge.

Montant

La prime au travail augmente lorsque les prestations d’aide sociale baissent. Lorsqu’aucune aide sociale n’est versée, la prime au travail est à son maximum, puis diminue progressivement à mesure que le revenu de travail augmente.

Ainsi, une personne seule peut avoir une prime maximale de 1025$, un couple sans enfant 1601$, une famille monoparentale 2651$ et un couple avec enfant 3450$.

Dates des prochains versements

Les versements peuvent se faire de manière anticipée chaque mois.

15 septembre 2023

13 octobre 2023

15 novembre 2023

15 décembre 2023