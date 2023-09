Voici pourquoi il est essentiel de prévoir une protection antirouille à l'achat d'un véhicule

Que vous veniez tout juste d’acheter un véhicule ou que vous rouliez dans la même voiture depuis quelques années, il est important de protéger votre auto contre la corrosion. Ainsi, un traitement préventif antirouille dès l’achat de votre véhicule ou annuellement s’impose.

Pour résumer la réaction chimique de la corrosion, sachez que l’humidité crée de la rouille sur du métal. En ajoutant dans l’équation le sel et le calcium en hiver, cela augmente considérablement le risque de voir l’état de votre carrosserie se dégrader.

Pour vous assurer que votre véhicule conserve sa solidité structurelle et une belle apparence, tout en évitant une dépréciation de sa valeur marchande, le traitement de prévention contre la rouille est un incontournable pour votre voiture.

Obtenez le meilleur traitement sur le marché

Crédit : Antirouille Métropolitain

Chaque année, Antirouille Métropolitain, une entreprise bien de chez nous fondée en 1976, effectue pas moins de 200 000 traitements. Vous pouvez donc faire confiance à cette entreprise établie qui a su bâtir sa renommée et qui est recommandée par CAA-Québec.

En prenant rendez-vous dans l’une de leurs succursales, un technicien chevronné se chargera de réaliser le traitement antirouille en moins d’une heure.

Le technicien appliquera le produit éprouvé et sans égouttement, enrichi d’ingrédients anticorrosion, sur les ailes et fausses ailes à l’avant et à l’arrière, le dessous complet, la trappe à essence, l’ensemble des charnières, l’intérieur des seuils de porte, les bas de caisse, l’intérieur du coffre, le capot et le compartiment moteur.

Ce traitement permettra de créer une barrière contre l’humidité sur toutes ces parties du véhicule, ce qui empêchera la rouille existante de prendre de l’expansion et la nouvelle de se former.

À noter que si on vous présente un traitement antirouille, alors que vous êtes en train de magasiner un véhicule neuf ou d’occasion, méfiez-vous des imitations et, surtout, des technologies hautement prometteuses qui ne sont pas nécessairement adaptées à la réalité du Québec. Qui plus est, ces traitements sont généralement plus coûteux.

Assurez-vous donc d’être bien informé avant de jeter votre dévolu sur une technologie méconnue qui pourrait être trop belle pour vraie !

Qu’en est-il des traitements pour les véhicules électriques ?

Crédit : Antirouille Métropolitain

Ces dernières années, des milliers de Québécois ont troqué la voiture à essence pour un véhicule électrique. Des mythes entourant cette dernière et le traitement antirouille demeurent.

Prenez note qu’Antirouille Métropolitain a développé une expertise dans ce domaine et que l’entreprise québécoise cumule plus de 8 000 traitements sur les véhicules électriques.

Une bonne habitude à adopter chaque année

Crédit : Antirouille Métropolitain

Un traitement antirouille n’est évidemment pas éternel. Au bout de 12 mois, avec les intempéries et les oscillations de température, l’enduit perd de son efficacité et certaines portions du véhicule sont plus à risque de voir de la corrosion se former.

Ainsi, pour vous assurer d’avoir une protection optimale sur votre véhicule, il est recommandé de traiter préventivement votre véhicule contre la rouille chaque année. En mettant tout en œuvre pour que vous puissiez conserver votre véhicule longtemps, le traitement antirouille se définit comme un véritable investissement.

Visitez dès maintenant l’une des succursales d’Antirouille Métropolitain pour que votre véhicule reçoive le traitement antirouille qu’il mérite !