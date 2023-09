37e Coup de cœur francophone: la musique et les mots de Pierre Flynn et de Gilles Valiquette à l’honneur

La musique et les mots de Pierre Flynn et de Gilles Valiquette seront à l’honneur lors de la 37e édition du festival Coup de cœur francophone, en novembre prochain, à Montréal.

Lors du dévoilement de la programmation, mardi matin, on a en effet appris que la carrière de ces deux grands de la chanson de chez nous sera célébrée. Les deux hommes sont dans le métier depuis un demi-siècle, ce qui n’est pas rien.

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

Coup de cœur francophone (CCF) fera aussi la part belle, du 2 au 12 novembre, à Léo Ferré, décédé il y a trois décennies, grâce au talent de Moran.

L’événement, qui se déploie dans 10 salles, proposera 90 prestations, dont des spectacles de lancement pour les artistes Fanny Bloom, comment debord et La Faune.

CCF programme en ouverture le rappeur Rowjay aux Foufounes Électriques, en plus de proposer deux fois plutôt qu’une le spectacle Le roy, la rose et le lou(p), qui réunit Ariane Roy, Thierry Larose et Lou-Adriane Cassidy.

Après l’asphalte, Beau Nectar, Olivier Belisle, Émile Bourgault, Paule-Andrée Cassidy, Corail, Simon Daniel, DDWD, dope.gng, Marco Ema, Feu toute, Foisy, Makenzie, MPL, David Numwami, Georges Ouel, Palatine, William Papillon, Benoît Paradis trio, Parazar, Paul Sèxe, Chloé Sainte-Marie, Samuele, Solipsisme, The Two, Valse Fréquence, Virginie B, Yocto et Täbï Yösha brilleront aussi sous les projecteurs.

Toute la programmation est disponible en ligne.