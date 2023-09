À VOIR : Lionel Messi a trouvé sa maison de rêve en Floride

Le joueur-vedette Lionel Messi continue de suivre les étapes nécessaires afin de bien s’installer en Floride et il vient de régler un dossier prioritaire : l’achat d’une luxueuse maison à Fort Lauderdale, non loin du stade de son équipe, l’Inter Miami CF.

Comme l’ont indiqué mardi le quotidien «Sun Sentinel» et le site The Real Deal, le célèbre Argentin emménagera dans le quartier Bay Colony et il n’a pas lésiné sur les moyens entrepris pour parvenir à ses fins : il a dû débourser la faramineuse somme de 10,75 millions $US pour acquérir la propriété qui faisait déjà l’objet de la curiosité du public. Lundi, journée de la confirmation de la transaction par la firme immobilière Team Simpkin Compass, des hélicoptères ont été aperçus au-dessus du secteur de celle-ci.

• À lire aussi: Une autre luxueuse propriété pour l’ex de Tom Brady

Construite en 1988, la résidence de plus de 105 000 pieds carrés comprend huit chambres à coucher, neuf salles de bain et demie et un garage pouvant contenir trois véhicules, sans oublier une piscine, une salle de gymnase et de spa, une cuisine de style italien et deux quais près de l’eau. Les lieux se trouvent près de l’autoroute menant au DRV PNK Stadium, domicile de l’Inter.

Les propriétaires précédents, John et Stacy Dickerson, avaient acheté la maison en 2022 au coût de 9 millions $US.