Accusée des meurtres de ses deux fillettes: un troisième procès hors du commun

Déjà reconnue coupable deux fois pour les meurtres de ses fillettes survenus il y a 14 ans, Adèle Sorella tentera pour une troisième fois ce matin devant le tribunal de prouver son innocence dans un procès hors du commun où aucun témoin ne sera entendu.

Amanda et Sabrina De Vito, âgées de 9 et 8 ans, ont été tuées le 31 mars 2009. Deux jurys ont déjà reconnu coupable la mère des enfants, à l'occasion de deux procès dans la dernière décennie.

Pour une rare fois dans le système de justice québécois, un troisième procès aura lieu pour un même crime, commis il y a 14 ans. Les filles d'Adèle Sorella avaient été retrouvées inanimées dans leur résidence de Laval. Vêtues de leur uniforme scolaire, allongées côte à côte sur le sol de la salle de jeu, elles ne présentaient aucune trace de violence.

D’ailleurs, fait particulier, les autorités n’ont jamais pu déterminer la cause de leur décès. Mais la thèse d’une mort naturelle et simultanée a été exclue; les fillettes ont bel et bien été assassinées.

La théorie privilégiée par la Couronne est que les petites aient été privées d’oxygène. L’arme du crime? Une chambre hyperbare. Il s’agit d’un appareil thérapeutique qui administre de l’oxygène sous pression, qui servait pour les problèmes d’arthrite juvénile d’une des filles.

Crime organisé impliqué?

Cependant, lorsqu'il n’est pas en fonction, l’appareil devient hermétique.

Selon la Couronne, la mère avait l’opportunité exclusive de tuer ses enfants.

Elle était à cette époque dépressive et suicidaire. Son conjoint, Giuseppe De Vito, caïd lié à la mafia montréalaise, était alors en cavale.

Ce dernier est mort en prison, empoisonné au cyanure, quelques mois après la première condamnation de Sorella.

Au terme d’un premier procès en 2013, Adèle Sorella avait effectivement été reconnue coupable des meurtres prémédités d'Amanda et Sabrina De Vito. Mais la Cour d’appel avait cassé ces jugements en raison de mauvaises instructions de la juge au jury.

Un deuxième procès a eu lieu, et l’accusée avait une fois de plus été trouvée coupable en 2019, cette fois de meurtres non prémédités. Les avocats de Mme Sorella avaient à nouveau contesté ces verdicts de culpabilité, déplorant le fait que la juge leur avait refusé de plaider la thèse de l’implication du crime organisé dans le meurtre des jeunes victimes. L’an dernier, la Cour d’appel leur a donné raison et a ordonné de tout recommencer.

La Cour suprême du Canada avait ensuite refusé d’entendre le Directeur des poursuites criminelles et pénales, qui tentait d’empêcher ce nouveau procès.

Troisième procès en 10 ans

Ainsi, pour la troisième fois en 10 ans, Adèle Sorella devra répondre, ce matin, à deux accusations de meurtre.

Et ce procès se déroulera de façon singulière: aucun témoin ne se présentera à la barre. La preuve entière du deuxième procès sera plutôt déposée dans son entièreté au dossier.

Les témoignages des témoins importants devraient être écoutés à même la salle d’audience du palais de justice de Laval, en présence des parties.

Et contrairement aux autres procès pour meurtre où un jury rend habituellement un verdict, seule une juge, Myriam Lachance, de la Cour supérieure, prendra connaissance de la preuve. Il s’agit d’un choix du DPCP de procéder ainsi, puisque pour opter pour un procès devant juge seul dans un tel cas, le ministère public doit y consentir.

«C’est particulier, ça n’arrive pas souvent [qu’on procède sans jury], mais c’est sûrement une décision réfléchie de la Couronne, même si ça concerne le meurtre de deux enfants, a commenté la juge à la retraite Nicole Gibeault. Il ne faut pas oublier que la mémoire est une faculté qui oublie. Ça évite de faire revenir des témoins 14 ans plus tard, mais aussi de faire souffrir les proches.»

Elle ajoute que cette façon de faire diminue énormément les longs délais et les coûts liés à un procès d’envergure.

Adèle Sorella est en liberté, car elle avait pu sortir de prison dans l’attente de son procès.

Quelques rares cas de troisième procès:

Tivon Bradshaw:

Accusé d'avoir tiré trois balles dans la tête d'un jeune homme à la sortie d'un bar en 2003, il avait subi trois procès pour le meurtre, en deux ans et demi. Les deux premières fois, les procès avaient avorté, puisque les membres des jurys n'arrivaient pas à s'entendre. Il avait finalement été déclaré non coupable au terme de son troisième procès.

Michel Usereau:

L'ancien policier accusé du meurtre de Jean-Jacques Melkonian, en 2001, devait subir un troisième procès, mais il avait finalement plaidé coupable en 2017. Plus de 16 ans après le drame, il a avoué avoir tué le concurrent de la firme de sécurité où il travaillait. Il avait plaidé coupable à une accusation réduite de meurtre non prémédité.

Paul Evans Gordon Gray:

Acquitté deux fois de meurtre en 2016, puis en 2018, l'homme a finalement été reconnu coupable d'homicide involontaire au terme de son troisième procès. Il a écopé l'an dernier de 15 ans d'emprisonnement pour avoir poignardé à mort un homme qui tentait de protéger sa conjointe, à qui l'accusé réclamait une dette.