Acheter, vendre ou rénover: un espace offert pour obtenir des conseils en habitation

Les propriétaires à la recherche de conseils pour entretenir ou même vendre leur maison peuvent désormais se rendre sur un seul espace en ligne pour obtenir de l’aide auprès de professionnels du domaine de l’habitation.

EspaceProprio rassemble sur la même plateforme un groupe d’entreprises qui offre des services dans ce secteur. Il sera ainsi possible de retrouver DuProprio et Confia pour la vente ou l’achat d’une résidence et RénoAssistance pour entretenir sa propriété.

Des contenus spécialisés et un guide d’entretien personnalisable pour simplifier la gestion de sa maison sont aussi proposés sur cet espace mis en place par le Mouvement Desjardins.

«Planifier son chez-soi est une étape déterminante dans la vie d'une personne», a affirmé mardi par communiqué le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Guy Cormier.

«En offrant cet écosystème unique, nous donnons accès à une gamme additionnelle de services non financiers afin que les propriétaires et aspirants propriétaires immobiliers puissent faire des choix éclairés qui répondent à leurs besoins», a-t-il ajouté.

Les services sont sans frais ni obligation, même si les frais de service des professionnels en rénovation, vente, achat et entretien sont facturés aux clients.