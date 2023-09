Air Transat, Air Canada, Sunwing: quelles sont les compagnies les plus fiables?

Air Transat arrive au troisième rang des meilleurs transporteurs aériens, selon près de 12 000 répondants à une enquête, qui ont été sondés au sujet de 23 compagnies aériennes.

Protégez-Vous a analysé les services offerts en classe économique par des compagnies aériennes qui desservent le Québec, en s’appuyant sur les 11 880 répondants d’un sondage, dont 719 Canadiens.

Les répondants de 11 pays – dont l’Autriche, la Belgique, le Brésil, la Slovénie et la Thaïlande – ont donné leur avis sur les services reçus pendant les vols qu’ils ont pris dans les 12 mois précédents. Elles ont évalué la ponctualité, la procédure d’enregistrement, la nourriture distribuée en vol et le confort des sièges, entre autres critères.

L’enquête, qui a duré un mois, d’octobre à novembre 2022, a également été chapeautée par l’International Consumer Research. Ce sont 23 transporteurs aériens qui ont été analysés.

Au Canada, parmi quatre entreprises analysées, Air Transat trône au sommet avec un taux de satisfaction de 78%. La compagnie est suivie d’Air Canada Rouge, d’Air Canada et de Sunwing qui ont respectivement des taux de satisfaction de 69%, 61% et 61%.

À l’international, Emirates s’impose sur la concurrence avec un taux de satisfaction de 83%. Elle est suivie de Quatar Airways (79%), Swiss (78%), Air Transat (78%) et Finnair (77%).

«Les deux premières positions sont deux compagnies aériennes du Moyen-Orient, a déclaré la responsable de l’enquête Marie-Eve Shaffer. [...] Leurs forces sont l’enregistrement, la courtoisie du personnel et l’espace pour les bagages, les cabines et leur ponctualité.

«Air Transat arrive troisième, mais elle a quand même des faiblesses comme la qualité des repas et le confort des sièges», a-t-elle ajouté.

Air Canada et Sunwing terminent respectivement en 21e et 22e position.

«Air Canada, sa faiblesse est le rapport qualité-prix de la nourriture, a indiqué Marie-Eve Shaffer. C’est la même chose pour Sunwing, mais, pour celle-ci, on note aussi le manque le confort des sièges et le manque de fiabilité parmi les faiblesses.»

Le prix

Statistique Canada fait état d’une hausse de prix des billets d’avion de 16,3% entre juin 2019 et juin 2023. Emirates, Qatar Airways et Air Transat satisfont les participants de l’enquête pour ce qui est des prix. Il en va de même pour le transporteur irlandais Aer Lingus ainsi que pour les compagnies américaines United Airlines et American Airlines. Cependant, les autres compagnies ont seulement reçu la note «acceptable».

La compagnie TAP Air Portugal, même si elle s’identifie comme une compagnie qui offre des vols à bas prix, a reçu une mauvaise note.

La ponctualité

Les répondants se montrent très satisfaits d’Emirates, de Qatar Airways, d’Air Transat, de Finnair et d’American Airlines, mais jugent sévèrement Sunwing et TAP Air Portugal. Lors de l’enquête, Emirates, Qatar Airways, Finnair et American Airlines ont, en moyenne, respecté l’heure d’arrivée annoncée – plus ou moins 15 minutes – pour plus de 75% de leurs vols.

Ce pourcentage diminue à moins de 65% pour Air Transat et TAP Air Portugal, et à 55% pour Air Canada. Quant à Sunwing, seulement 45% de ses vols ont atteint leur destination dans les temps.

La nourriture

Seules Qatar Airways et Emirates parviennent à satisfaire leurs clients au chapitre de la nourriture. Sunwing a eu la note «médiocre», tandis qu’Air Canada et Transat ont eu une mauvaise note.