Airmedic: mon héritage aux Québécois

Tout le Québec a été témoin, au cours des derniers mois, des problèmes financiers du Groupe Huot, dont j’étais le président, qui ont été étalés sur la place publique. Beaucoup de négatif en est ressorti et a été véhiculé. Mais comme rien n’est jamais tout noir ou tout blanc, du positif a survécu à travers ces derniers mois et c’est sur quoi j’aimerais mettre l’accent aujourd’hui.

Par un heureux accident de vie, j’ai démarré il y a un peu plus de 10 ans, la compagnie Airmedic. Je savais que cette entreprise aéromédicale était essentielle pour tous les Québécois et qu’elle ne pouvait apporter que du bon. À l’époque, ma vision était claire : sauver des vies. Pour cela, je devais faire ce qu’aucune entreprise n’avait faire encore, c’est-à-dire me doter d’avions ambulance et d’hélicoptères aux équipements sophistiqués, pouvant parcourir l’entièreté de l’immense territoire québécois et ayant à leur bord un équipage apte à prodiguer des soins infirmiers. Et c’est ce que j’ai fait. Des bases ont par la suite été construites partout en province pour assister mieux et plus rapidement les personnes en détresse.

Depuis sa création en 2012, Airmedic a effectué plus de 9000 missions partout à travers le Québec et a effectivement sauvé des centaines de vies. Mais je n’ai pas fait cela tout seul, loin de là. Grâce à l’appui de dizaines d’humains dévoués et passionnés, mon rêve est devenu réalité. Ces gens, des êtres exceptionnels, se sont donnés corps et âmes, nuit et jour, afin de faire vivre la vision que j’avais. Sans eux, ces anges aériens comme j’aime les appeler, Airmedic n’existerait pas. Je ne les remercierai jamais assez. En plus de ces employés qui m’ont été fidèles et loyaux durant toutes ces années, je me dois de remercier les gouvernements, qui m’ont toujours supporté dans ce projet fou, ainsi que les investisseurs, des amis, qui ont cru en cette grande aventure. Également, grâce au soutien important des communautés autochtones et aux liens uniques développés avec ces populations, Airmedic a pu faire profiter de ses services aux habitants du grand nord québécois, eux qui souffraient d’un manque criant de services en santé.

Cette entreprise unique est gravée dans mon cœur à jamais et représente l’une de mes plus grandes réussites. J’ai dû la vendre, faute d’argent, et je n’en ai retiré aucun profit. Mon travail auprès d’Airmedic s’arrête ici. Ce n’est pas sans un pincement au cœur que je quitte, mais je ressens la satisfaction du devoir accompli et celle d’avoir donné au suivant. Je sais que « mon bébé » est entre de bonnes mains et que Dessercomm, qui s’est porté acquéreur, saura poursuivre la mission d’Airmedic et même la propulser encore plus loin. Je souhaite qu’Airmedic existe encore pour de longues années, et j’espère qu’elle restera longtemps mon héritage aux Québécois.

Stéphan Huot, Fondateur d’Airmedic