Alain Rayes: partir debout au lieu de rester à genou

Ancien lieutenant politique conservateur pour le Québec sous Andrew Scheer et Erin O’Toole, Alain Rayes ne sera pas à nouveau candidat à la fin de son mandat.

Il a refusé de baiser la bague de Pierre Poilievre et partira debout au lieu de rester à genou.

Il existe encore des politiciens avec des valeurs

Ça ne surprendra personne, je ne suis pas une grande fan des valeurs conservatrices défendues par Alain Rayes. Pas une grande fan non plus du ton acrimonieux qu’il employait dans les joutes oratoires qui l’opposaient à ses adversaires dans les médias.

Par contre, j’ai une admiration sincère pour les élus qui refusent de faire des compromis sur leurs valeurs pour garder leur salaire.

En claquant la porte de son parti à l’élection de Pierre Poilievre, Alain Rayes s’est mérité le respect de bon nombre de ses détracteurs, moi la première.

La campagne qu’il a menée pour tenter de faire élire Jean Charest à la tête des conservateurs le condamnait à croupir sur les arrières-banquettes du parlement d’Ottawa, qu’il soit resté dans les rangs conservateurs ou pas.

Il a quitté de lui-même, la tête haute.

L’ombre Poilievre

Au lendemain du congrès du Parti conservateur, l’annonce d’Alain Rayes rappelle les raisons de son départ du PCC.

L’association de Pierre Poilievre au mouvement des camionneurs était incompatible avec les concepts de «loi et ordre», sa promotion des cryptomonnaies et son désaveu de la Banque du Canada remettaient nos institutions en question et son utilisation d’appels automatisés pour tenter de forcer la démission de Rayes était déloyale.

Dans une course à la chefferie, celui qui prend parti signe son arrêt de mort en cas de défaite.

Ceux qui ont mis le genou au sol devant le chef victorieux se réchauffent temporairement dans l’antichambre de la déception. Ils devraient se garder d’oublier que leur heure finira par arriver.