Arrêt de travail : comment protéger son prêt hypothécaire en cas d’accident ou de maladie ?

Lorsque vous avez fait l’acquisition de votre propriété actuelle (ou peut-être que vous comptez acheter bientôt !), vous avez évalué quel montant de votre budget pourrait être consacré à vos paiements hypothécaires.

Vous êtes-vous déjà demandé ce qu’il adviendrait si vos revenus étaient impactés par un accident ou un problème de santé physique ou mentale qui vous rendrait invalide, ou encore si vous décédiez ? Seriez-vous en mesure d’honorer vos paiements hypothécaires et de maintenir votre niveau de vie pour vous et votre famille ?

Si vous êtes travailleur autonome ou que vous n’avez pas d’assurance salaire auprès de votre employeur, il est judicieux de penser à une stratégie pour pallier une éventuelle perte de revenus causée par un accident ou une maladie.

Une assurance prêt, comme celle de Desjardins1, vise à protéger votre prêt hypothécaire pour vous permettre de vous dégager, vous et vos proches, de l’un de vos plus importants engagements financiers, advenant une invalidité ou un décès.

Une sécurité financière supplémentaire

Peu importe l’âge, personne n’est à l’abri d’un accident ou d’un problème de santé physique ou mentale. Selon l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP), 1 Canadien sur 3 sera affecté par une invalidité de plus de 90 jours avant l’âge de 65 ans.

Et détrompez-vous : les accidents n’en sont pas la seule raison, puisque 30 % des prestations d’assurance invalidité du pays le sont pour des causes de santé mentale, selon le Centre for Addiction and Mental Health de Toronto (CAMH).

Avec la montée du coût de la vie et des propriétés, les prêts hypothécaires sont de plus en plus élevés, ce qui peut accentuer le stress financier, surtout si votre budget est plutôt serré. Voilà de bonnes raisons de vous questionner sur la nécessité d'adhérer à l'assurance prêt au moment de contracter ou de renouveler votre prêt.

« Demandez-vous quelles seraient vos sources de revenus si un accident ou une maladie vous empêchait de travailler. Quels seraient les impacts financiers sur le remboursement de votre emprunt dans une telle situation ou advenant un décès ? », explique Angela Iermieri, planificatrice financière chez Desjardins.

Si vous n’avez pas de source de revenus disponible ou suffisante, il faudrait vous questionner sur la façon de récupérer ce manque à gagner. « Seriez-vous prêt à envisager de diminuer votre qualité de vie, de piger dans vos actifs (par exemple, les épargnes pour les études de vos enfants ou votre retraite, votre propriété), de compromettre certains projets de vie ou encore de vous endetter ? », ajoute la planificatrice financière.

Il est important de considérer également qu’on ne connaît pas d’avance la durée d’une invalidité et que celle-ci entraîne souvent plusieurs dépenses imprévues (traitements, médicaments, déplacements). Protéger son prêt hypothécaire permet de vous alléger, vous et votre famille, d’un stress financier durant une période où vous avez d’autres préoccupations.

Comment fonctionne l’Assurance prêt ?

L’Assurance prêt de Desjardins1 couvre vos paiements hypothécaires pendant toute la durée de votre invalidité. Vous évitez ainsi de piger dans vos économies ou de vous endetter pour maintenir votre niveau de vie, vous permettant ainsi de vous concentrer sur votre rétablissement plutôt que sur vos finances.

La protection s’applique aussi longtemps que durera votre invalidité, ce qui pourrait aller jusqu’au remboursement complet de votre prêt ou jusqu’à l’âge maximal de 70 ans2.

Dans le cas d’un décès, le solde de votre prêt est remboursé, en totalité ou en partie, selon votre couverture, libérant ainsi votre succession du poids de cette dette.

Ce qui est intéressant avec l’assurance prêt, c’est que vous pouvez choisir le pourcentage d’assurance souhaité (entre 10 % et 100 %) pour vos protections vie et invalidité2. Un conseiller financier peut vous accompagner pour que vous puissiez déterminer la couverture qui convient le mieux à vos besoins et à votre budget. Il vous sera également possible de réévaluer ce pourcentage selon vos besoins s’il y a des changements dans votre situation financière.

Autre point intéressant : le coût de l’assurance diminue au fur et à mesure que le solde est remboursé pendant le terme. En gros, vous serez assuré de payer une prime qui est proportionnelle au montant de votre prêt, selon les protections choisies.

Que vous soyez un travailleur à temps plein ou à temps partiel, un travailleur autonome ou saisonnier, vous pouvez adhérer à l’Assurance prêt de Desjardins. Dans tous les cas, une analyse complète de votre situation permettra de déterminer ce qui répond le mieux à vos besoins.

