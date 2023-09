Arrêtez le monde, je veux descendre!

Selon les scientifiques, la Terre tourne sur elle-même à la vitesse de 1670 km/h.

C’est vite.

Mais il y a quelque chose qui va encore plus vite: le progressisme.

Ça, ça file, les amis!

Tu n’es pas encore monté à bord du train du progressisme que tu es déjà rendu à destination!

Et tu n’es pas encore tout à fait descendu qu’il est déjà reparti!

Il va tellement vite qu’on ne le voit même pas passer!

Le progressisme est un train fou

Le progressisme, c’est cette idée qui veut que toute avancée sociale soit bonne pour la condition humaine.

Pourquoi? Parce que chaque avancée (ou ce qui est considéré comme une «avancée» par les progressistes) nous rapproche d’un monde parfait.

Le hic est que le monde parfait qui fait tant rêver les progressistes est un mirage.

Plus on s’en rapproche, plus il s’éloigne!

Alors il faut adopter encore plus d’avancées pour réduire la distance qui nous sépare de lui!

Il faut progresser encore plus vite!

Allez, hop, accordons des droits aux arbres!

Traitons les singes comme des êtres humains!

Permettons aux scientifiques de créer des embryons en laboratoire, sans avoir recours à des ovules ou à des ovaires!

Considérons l’islamisme comme une façon comme une autre de vivre sa foi!

Saluons le port du hijab!

Transformons l'orthographe!

Faisons disparaître les frontières!

Encourageons les militants à organiser des événements pour Noirs seulement!

Jetons la notion de sexe par la fenêtre!

Permettons aux hommes qui s’identifient comme femme d’être transférés dans des prisons pour femmes et de participer à des compétitions féminines!

Permettons à des enfants de changer de sexe!

Vite, il faut progresser!

Pas le temps de discuter, pas le temps de débattre, progressons, les amis, progressons!

Le pied sur le frein

Résultat de cette course folle vers un paradis qui ne cesse de nous échapper: les gens ont le tournis.

Ils ne comprennent plus rien.

Ils ont l’impression que le monde est en train de virer complètement sur le top.

Tu fermes les yeux trois secondes et paf! Une chose qui existait depuis des siècles est maintenant considérée comme néfaste!

C’est quoi la suite?

On va dire que la race est une construction sociale et que n’importe qui peut se dire Blanc, Noir, Asiatique ou Autochtone?

Pourquoi pas!

Le train du progressisme roule tellement vite que le futur le plus délirant devient passé!

Voilà pourquoi une majorité de Canadiens sont d’accord avec les positions du Parti conservateur du Canada concernant les enfants transgenres.

Pas parce qu’ils tripent sur Pierre Poilievre. Ou parce qu’ils sont «transphobes».

Parce qu’à un moment donné, trop, c’est trop.

Les gens en ont ras le bol de ces transformations – que dis-je! de ces révolutions – qui se succèdent à un rythme effréné sans qu’ils aient eu le temps de se prononcer.

«Arrêtez le monde, je veux descendre!», se disent de plus en plus de citoyens.

Et avec raison.

La gueule de bois

Si elle continue à vouloir tout changer, la gauche se prépare un méchant lendemain de veille.

Car la droite va monter.

À la vitesse Grand V.