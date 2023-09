Catastrophe pour les Jets

Une séquence: c’est ce qu’aura duré la saison 2023 d’Aaron Rodgers, sa première et très attendue campagne avec les Jets de New York.

Le réseau NFL Network a affirmé mardi matin que le vétéran quart-arrière devra s’absenter pendant toute l’année en raison d’une déchirure complète du tendon d’Achille. Il a subi cette douloureuse blessure dès le premier quart du match de lundi soir face aux Bills de Buffalo.

Rodgers a été rejoint derrière le centre par un adversaire et sa jambe s’est coincée dans un angle peu naturel au cours de la collision. Le pivot de 39 ans s’est relevé, mais avant de poursuivre sa séquence à l’attaque, il s’est étendu au sol afin de demander des soins. L’examen d’imagerie par résonance magnétique a finalement confirmé la gravité de la blessure.

Certains observateurs estiment également que la carrière du légendaire quart pourrait être en péril. Son contrat arrivera à terme en 2025 seulement et il a déjà touché un montant garanti de 75 millions $.

L’ancien des Packers de Green Bay n’a tenté qu’une seule passe et a tenu le ballon quatre fois en tout. Zach Wilson, qui devrait être l’option numéro 1 des Jets à partir de maintenant, a complété le travail, en route vers une victoire en prolongation de 22 à 16.

D’ailleurs, les Jets devront un choix au repêchage de deuxième tour aux Packers, puisqu’une clause spéciale avait été négociée pour la transaction impliquant Rodgers. Celui-ci devait participer à 65 % des jeux de New York pour que son ancienne équipe mette la main sur une sélection de première ronde.

Beaucoup d'attention

Pour les partisans, il s’agit d’un coup dur, puisque l’arrivée de Rodgers avait beaucoup moussé la saison morte. Le quadruple vainqueur du titre de joueur le plus utile avait l’intention de relancer les Jets après plusieurs années difficiles. Sa préparation a été grandement documentée dans la populaire série de la NFL «Hard Knocks».

Durant sa carrière de 18 saisons et des poussières, Rodgers a montré un dossier de 148-75-1 et complété 65,3 % de ses passes. Il a totalisé 475 touchés aériens, soit le cinquième plus haut total de tous les temps. Le Californien a aussi été champion du Super Bowl en 2011.