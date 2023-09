Cotes d’écoute de la rentrée: les quotidiennes «STAT» et «Indéfendable» en tête

Les Québécois ont été nombreux à se rassembler devant les écrans, lundi, alors que débutait officiellement la rentrée télé. Les quotidiennes STAT et Indéfendable ont dominé la soirée, devant les séries Discussions avec mes parents, 5e rang et Sorcières.

Selon les chiffres préliminaires de Numeris, la quotidienne médicale STAT d’ICI Télé a été la plus regardée avec 1,4 million de curieux qui voulaient savoir qui était mort parmi les personnages réguliers du feuilleton médical écrit par Marie-Andrée Labbé. La réponse: Julie Faubert (Isabelle Brouillette), mère de Jacob (Lou-Pascal Tremblay), dont on se demande toujours s’il est impliqué dans la mort de François (Daniel Parent), le mari de sa patronne à l’urgence de l’Hôpital Saint-Vincent, Emmanuelle (Suzanne Clément).

L’autre quotidienne préférée des amateurs de fiction, Indéfendable, a rallié du côté de TVA 1,3 million de fidèles qui, dorénavant, savent que l’enquêteur Maxime Dubois (Mathieu Baron), impliqué dans une fusillade avec un faux policier, n’est pas mort. Cependant, le grand gaillard se retrouve dans de sales draps et il aura certainement besoin de l’aide de sa petite amie avocate, Marie-Anne (Anne-Élisabeth Bossé). On suit aussi la première cause d'Inès (Nour Belkhiria).

Discussions avec mes parents et 5e rang – dont c’est la dernière saison – revenaient en ondes sur ICI Télé. Les deux séries ont obtenu des cotes d’écoute respectives de 934 000 et de 911 000 personnes, leur valant le 3e et le 4e rang du palmarès.

Sorcières, une oeuvre mystérieuse

TVA proposait pour sa part les deux premiers épisodes de sa nouvelle série annuelle Sorcières qui ne déçoivent pas les amateurs. C’est mystérieux, touffu et on est déjà accroché à l’histoire des trois demi-sœurs incarnées par Céline Bonnier, Marie-Joanne Boucher et Noémie O’Farrell. Dans tous les cas, les retardataires peuvent rattraper le tout sur TVA+. La semaine prochaine, Alertes retrouvera sa case de 21 h à TVA.

