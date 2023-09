Démission de Bruce Arena : Les joueurs du Revolution... se révoltent

Insatisfaits des explications de leur équipe, les joueurs du Revolution de la Nouvelle-Angleterre ont refusé de s’entraîner mardi, dans la foulée de la démission de l’entraîneur-chef Bruce Arena.

Selon les journalistes de The Athletic Tom Bogert et Pablo Maurer, la tension serait palpable au sein de l’effectif, puisque peu de membres du vestiaire seraient en voiture avec l’instructeur par intérim Richie Williams.

Celui-ci a officiellement pris les rênes de l’équipe samedi, quand Arena a remis sa démission, un mois après avoir été placé en congé administratif. Le comportement de l’homme de 71 ans faisait l’objet d’une enquête, après que des allégations de «remarques insensibles et inappropriées» aient été faites.

Toujours selon le média, Williams et le directeur sportif Curt Onalfo pourraient être impliqués dans cette affaire. Les joueurs ont d’ailleurs eu l’occasion de les rencontrer mardi matin, après une autre réunion avec le président Brian Bilello, mais n’ont pas obtenu les réponses escomptées.

Ils ont ainsi décidé de mettre une croix sur l’entraînement, quelques jours avant la rencontre de samedi face aux Rapids du Colorado, au DSG Park. Les anciens adjoints d’Arena, Shalrie Joseph et Dave van den Bergh, auraient eux aussi tourné le dos à Williams plusieurs fois depuis sa prise de pouvoir.

Arena est l’entraîneur le plus prolifique de l’histoire de la Major League Soccer, avec 262 victoires en saison régulière et cinq coupes MLS. Il a aussi été sélectionneur des États-Unis et était en poste en Nouvelle-Angleterre depuis 2019.