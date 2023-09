Élèves démunis: le ventre vide pour la fin de l'année scolaire

Alors qu’un nombre grandissant de familles peinent à se nourrir devant l’explosion du prix du panier d’épicerie, l’aide alimentaire aux élèves des milieux défavorisés ne commencera qu’en octobre pour se terminer début juin, avant la fin des classes.

Il n’est plus rare de voir des écoliers traîner une boîte à lunch pratiquement vide. Un enfant sur cinq vit de l’insécurité alimentaire au Québec, a révélé l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS) il y a quelques jours à peine.

Malgré tout, les élèves dans le besoin du Centre de services scolaire de Montréal devront attendre jusqu’au 2 octobre pour avoir droit au repas du midi à 1$, c’est-à-dire plus d’un mois après la rentrée scolaire. Et le programme de soutien alimentaire se terminera le 7 juin 2024, bien avant la fin des classes, précise la lettre venant d’être acheminée aux parents.

«L’enfant ne commence pas à avoir faim au mois d’octobre. Ça devrait être du jour un jusqu’à la dernière journée! Et c’est complètement une aberration de retirer l’aide alimentaire au moment le plus crucial de l’année», à savoir la période des examens, déplore la députée libérale Marwah Rizqy.

Selon elle, pour éviter des délais en début d’année scolaire, l’aide alimentaire devrait être reconduite «pratiquement automatiquement» d’une année à l’autre. Il y a de fortes chances qu’un enfant qui bénéficiait de ce soutien dans une école défavorisée en juin soit dans la même situation au retour des classes en août, insiste l’élue. L’école pourrait seulement «revalider» l’information à la rentrée.

La députée de Saint-Laurent rappelle que les inscriptions scolaires se déroulent en février. On devrait profiter de ce moment pour cibler les élèves admissibles à l’aide alimentaire, estime-t-elle.

C’est le revenu familial qui détermine le critère d’accès au programme. Pour une famille de deux personnes incluant un parent et un enfant, le revenu annuel net admissible est de 29 632$. Pour une famille de six personnes, le revenu annuel net admissible est de 58 133$. La contribution des parents est fixée à 1$ par jour pour chaque enfant.

Règles désuètes

Mais cette aide n’est offerte que dans 20% d’écoles des milieux les plus défavorisés. Un enfant dans le besoin qui fréquente un établissement qui n’est pas jugé défavorisé selon l’indice de milieu socioéconomique n’y a pas accès.

Et la cote de défavorisation calculée par le ministère de l’Éducation, qui permet aux écoles d’avoir accès à des ressources supplémentaires, est basée notamment sur le niveau de diplomation de la mère.

Selon Marwah Rizqy, ces règles sont désuètes. «Une mère pourrait avoir un doctorat dans son pays et être éducatrice à temps partiel au Québec!» souligne l’élue.

Aucun enfant laissé de côté, assure la CSSDM

Au Centre de services scolaire de Montréal, on précise que quatre autres programmes de soutien alimentaire sont offerts en plus des repas à 1$ et permettent «qu'aucun enfant ne soit laissé de côté» et ce, dès la rentrée.

«Même si la mise en place nécessite un certain temps pour permettre l’inscription des parents et l’organisation du service, il est important de comprendre que l’école ne laisse aucun enfant de côté. La direction et les intervenants connaissent les familles moins favorisées qui ont des besoins et l’école est en mesure de les soutenir de façon individualisée», plaide le responsable des relations avec les médias, Alain Perron.

Il ajoute qu'au primaire, la période d’examens est généralement à la fin-mai et au début du mois de juin. «Pour le secondaire, les écoles réorganisent les horaires lors des sessions d’examens qui se passent surtout le matin».

Programme de soutien alimentaire pour les élèves des écoles défavorisées du Centre de services scolaire de Montréal 2023-2024 permettant d’avoir accès à un repas à 1$ par jour par enfant

Critères d’admissibilité:

Taille de la famille (parents-enfants) Revenu annuel net

2 personnes 29 632$

3 personnes 36 898$

4 personnes 40 033$

5 personnes 52 418$

6 personnes 58 133$

7 personnes et plus 63 848$