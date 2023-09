À VOIR | Finale de la Ligue Frontier: les Capitales ne sont pas à court de miracles

La saison des Capitales prenait depuis plusieurs semaines des allures de scénario hollywoodien et Justin Gideon a écrit une autre page au script dans une neuvième manche rocambolesque, mardi.

Le voltigeur à la moustache, qui dispute à 28 ans sa première saison dans le baseball professionnel, a procuré d'un seul élan une victoire inestimable à son équipe devant une foule déchaînée au Stade Canac.

Une victoire de 7 à 6 aux dépens des Otters d'Evansville, qui semblait pourtant presque inaccessible, quelques minutes plus tôt, et qui offre à Québec une avance de 1 à 0 dans la finale de la Ligue Frontier.

Inaccessible, oui, parce que les visiteurs de l'Indiana avaient en apparence scié les jambes des joueurs de Patrick Scalabrini en claquant deux circuits en début de neuvième aux dépens du releveur Frank Moscatiello, quasi implacable depuis plusieurs semaines, ce qui leur donnait les devants 6 à 4 avec un seul tour au bâton.

«Indescriptible» et «incroyable»

Et inestimable, car même s'ils ont terminé au sommet de leur section et que les Otters ont pris le troisième rang de la leur, c'est l'Ouest qui a cette saison l'avantage du terrain dans cette finale, en vertu d'un règlement de la Ligue Frontier.

«C'est indescriptible, incroyable [ce qui vient de se produire]!» a lancé le héros de la soirée, dans les minutes qui ont suivi sa claque victorieuse.

«C'est fou raide! J'étais en train de me dire qu'on allait peut-être manquer de magie [mardi] soir, mais batinse!» s'est pour sa part exclamé son gérant, qui en a pourtant vu d'autres au cours de la dernière décennie.

Scalabrini et sa troupe en ont d'ailleurs vu (beaucoup) d'autres cette saison. Une saison qu'ils ont commencée dans les bas-fonds du classement, avant d'amorcer une remontée qui les a menés jusqu'en séries, puis jusqu'en tête dans l'Est, notamment grâce à plusieurs victoires in extremis.

Il y a aussi eu cette sixième manche d'anthologie, lors du deuxième match de la ronde précédente face aux Jackals du New Jersey, durant laquelle les Capitales, qui tiraient alors 1-0 dans la série et qui faisaient face à l'élimination, ont inscrit pas moins de 10 points.

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

Des «malades»

Et mardi soir, les astres se sont à nouveau alignés pour Québec tard dans la rencontre. D'abord en huitième manche, quand David Glaude et Jesmuel Valentin ont tour à tour frappé des circuits solos pour ramener les deux équipes finalistes à égalité, 4 à 4.

Puis, bien sûr, il y a eu cette fameuse frappe de Gideon réalisée alors Ruben Castro et Tommy Seidl se trouvaient sur les sentiers. Une frappe que ni lui, ni ses coéquipiers, ni les quelque 3200 partisans dans le stade ne sont près d'oublier.

«Généralement, c'est le genre de match que tu perds», a pointé Scalabrini, en référence aux deux circuits cognés aux dépens de Moscatiello, mais aussi de ceux frappés contre Kenny Pierson en huitième, «ses deux meilleurs releveurs depuis le dernier mois».

«Mais ces malades-là, ils trouvent des façons de gagner et ils ont fait le travail encore», a ajouté le gérant en riant.

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

De retour mercredi soir

Les champions en titre devront toutefois vite se remettre de leurs émotions. La finale se poursuit dès mercredi soir, au Stade Canac.

La victoire sera à nouveau très importante, car la troisième rencontre - ainsi que la quatrième et la cinquième, si nécessaire -, sera jouée au Bosse Field d'Evansville, le troisième plus vieux stade en Amérique du Nord, où le système d'éclairage très vieux n'avantage en rien les visiteurs.

«C'était une victoire très importante, avec [Abdiel] Saldana [sur la butte], à la maison, a confirmé le gérant. [...] Celle-ci leur fait déjà mal. Surtout émotionnellement parlant. Ils l'avaient, ils étaient certains que c'était fini. Et là, on revient deux fois... pour moi, c'est pire que de perdre 12 à 1.»

«Mais [mercredi], il faut vraiment leur faire faire mal.»

Harley Gollert sera le lanceur partant pour les Capitales mercredi soir. La rencontre débute à 19 h 05 et sera, évidemment, la dernière disputée à domicile cette saison.