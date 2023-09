La vedette de la NFL Travis Kelce aurait réussi à obtenir «un rencard» avec Taylor Swift

L’expression «un gars s’essaie» a fini par porter ses fruits pour Travis Kelce qui, après avoir échoué à donner son numéro de téléphone à Taylor Swift durant l’un de ses concerts, aurait été aperçu en sa compagnie ces dernières semaines.

• À lire aussi: Travis Kelce a tenté de séduire Taylor Swift

Le dernier champion du Super Bowl avait raconté lors d’un épisode du balado New Heights diffusé en juillet qu’il avait tenté de parler avec la populaire chanteuse américaine afin de lui remettre un bracelet d’amitié avec son numéro de téléphone d’inscrit dessus.

«J’ai été déçu d’apprendre qu’elle ne parle pas avant ou après ses concerts afin de préserver sa voix pour les 44 chansons qu’elle chante», avait-il raconté à son frère Jason à la blague. L’histoire était rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux.

Or, selon Messenger, l’interprète de Cruel Summer et l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City auraient commencé à se parler après que l’anecdote a fait le tour des réseaux sociaux.

«Taylor et Travis ont commencé à passer du temps ensemble en privé, a raconté une source anonyme. Elle l’a vu lorsqu’elle était à New York, il y a quelques semaines.»

Aucune des deux vedettes n’a confirmé les rumeurs.

Or, Travis Kelce a affirmé qu’il était à New York le 31 août dans un autre épisode du balado New Heights.

En effet, lorsque son frère Jason lui a demandé ce qu’il avait fait durant sa fin de semaine, Travis a été très vague dans sa réponse.

«Qu’est-ce que j’ai fait? Je ne m’en souviens plus. Je ne crois pas avoir fait grand-chose», a-t-il répondu.

Lorsque son frère a insisté, Travis a admis qu’il avait «disparu».

«Je crois que j’étais à New York», a-t-il ajouté, avant de changer de sujet.

À un autre moment de l’épisode, Jason a commenté la moustache de son frère en lui demandant «ce que Taylor Swift allait en penser».

«On ne parlera pas de Taylor Swift dans cet épisode, a affirmé Travis, visiblement mal à l’aise. Mais je crois qu’elle va l’aimer.»

D'après les informations de Page Six