Le hockey féminin explose au Québec

Pendant longtemps, les filles devaient être avec les garçons si elles voulaient jouer au hockey; cette époque est en train de disparaître.

La hausse des inscriptions chez les filles est particulièrement marquée et encourageante.

«Par rapport à l’année passée, on est à presque 22% d’augmentation et à 37% sur 2019. On voit dans les régions où il y a eu des offensives, l’augmentation est significative», affirme le directeur général de Hockey Québec, Jocelyn Thibault.

On n’a qu’à regarder dans l’ouest de l’île de Montréal pour s’en convaincre. La région du Lac-Saint-Louis est un terreau fertile.

«L’an passé, nous avions 650 filles et nous avons déjà atteint ce chiffre alors que les inscriptions ne sont pas encore terminées», précise Glen Maxheleau, qui est président de Hockey Pierrefonds en plus d’être membre du conseil d’administration de l’association régionale Hockey Lac-St-Louis.

Progression constante

Cette progression est constante depuis quelques années.

«En 2019, les filles comptaient pour 7,7% de notre adhésion et on est à environ 10%», souligne Jocelyn Thibault.

«Ce que ça implique, c’est que plus on va avoir de filles qui vont jouer, plus ça sera facile d’organiser des ligues féminines avec moins de voyagement, ce qui va faire en sorte que la rétention sera meilleure.

«J’ai trois filles qui sont passées par là, je sais de quoi je parle. Il n’y a pas beaucoup d’équipes et c’est difficile de jouer près de la maison.»

L’arrivée de la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) devrait aussi aider à cimenter l’intérêt des jeunes filles. Hockey Québec va également apporter sa contribution.

«Dans la dernière année, Hockey Canada a créé un nouveau département en hockey féminin et on est en préparation de notre département. Nous finalisons les derniers détails», explique Jocelyn Thibault, qui rencontre des candidats pour le poste de coordonnateur au développement du hockey féminin.