Le Poilievre «nouveau» est un miroir aux alouettes

Justin Trudeau serait sage de s’inquiéter de ne pas s’inquiéter suffisamment de la montée de Pierre Poilievre dans les sondages. Parce qu’au sein même des troupes libérales, la nervosité gagne du terrain. Avec raison.

Loin devant les libéraux, sauf au Québec, l’avance du Parti conservateur du Canada ne doit pourtant rien au hasard. Après trois mandats, la proverbiale usure du pouvoir des libéraux y contribue. L’explication est cependant un peu courte.

Le problème de Justin Trudeau est que le vernis savamment peaufiné de ses «voies ensoleillées» promises en 2015, s’est évaporé. Le climat ambiant est plutôt à l’orage.

L’économie canadienne tourne à plein régime pendant que les Canadiens sont nombreux à tirer le diable par la queue. Inflation galopante. Crise de l’habitation. Hausses des taux d’intérêt. Montée de l’itinérance. Multiplication des banques alimentaires. Les systèmes de santé craquent de partout. Etc.

Que Justin Trudeau en soit responsable ou non – la santé est de responsabilité provinciale –, bien des Canadiens n’ont pas le cœur à la fête.

C’est dans ce climat de mi-colère et mi-déception que Pierre Poilievre puise son carburant le plus efficace. Ça marche parce que le problème du coût de la vie est réel et qu’il prend de l’ampleur.

Récit de vie

D’où son récit de vie taillé sur mesure pour être l’antithèse même de Justin Trudeau en toutes choses. Pierre Poilievre se dit l’homme du «gros bon sens».

Il répète que lui et son épouse Anaida, une réfugiée en plus, viennent d’un «milieu modeste». Que leur couple et leur famille sont unis et heureux.

Exit aussi les compagnons de route gênants du convoi de la liberté. Sauf pour les médias traditionnels qu’il méprise toujours, exit le ton hargneux à la Trump. Du moins, pour le moment.

Bref, son relooking est non seulement physique, il est aussi très politique. Dans son discours-fleuve au congrès des conservateurs à Québec, le Poilievre «nouveau» a testé le tout d’un trait.

Avec même en extra, livrés par lui et son épouse, de longs passages en français «québécois». Ils ont dit leur admiration pour ce peuple «fier» de son identité «différente» et de ses artistes tellement sympas.

Un peu plus et le chef conservateur sortait une ceinture fléchée pour le prouver.

Un vernis nouveau

Tout ça, c’est le «vernis» nouveau de Pierre Poilievre. Dit autrement, c’est sa propre version des «voies ensoleillées» d’autrefois de Justin Trudeau.

Il promet la lune et le soleil combinés. Il jure de TOUT régler ce que Justin Trudeau, selon lui, aurait «brisé» à lui seul depuis huit ans. S’il devient premier ministre, Pierre Poilievre jure qu’il terrassera l’inflation.

Qu’il redonnera aux Canadiens leur rêve de pouvoir se loger dignement. Que sous sa gouverne, aucune mère de famille n’aura plus jamais à servir du «poulet avarié» à ses enfants parce qu’elle n’a plus d’argent. Etc.

Le hic – parce qu’il y en a toujours un quand c’est trop beau pour être vrai – est le suivant. Le coût de la vie est un vrai problème, mais ce qu’il entend faire pour y remédier est pas mal moins clair.

Comment penser qu’il pourrait réparer quoi que ce soit quand du même coup, en bon conservateur pur et dur qu’il est, Pierre Poilievre promet la fin des déficits et beaucoup moins d’intervention du gouvernement dans l’économie?

Comment dompter un marché déséquilibré alors que son credo idéologique est celui d’un marché laissé le plus libre possible par un État minimaliste?

Comme quoi ses propres voies ensoleillées ne sont qu’un miroir aux alouettes. Pour Justin Trudeau, de le répéter mécaniquement s’annonce toutefois insuffisant.

S’il entend redescendre dans l’arène électorale, il devra commencer par agir sur ces mêmes fronts de manière beaucoup plus visible et soutenue. Car le temps court...