Ça se corse sérieusement pour les Jays...

Pour un deuxième match consécutif, les Blue Jays de Toronto n’ont pas été en mesure de vaincre les Rangers du Texas.

Mardi soir, au Rogers Center, l’unique formation canadienne du baseball majeur a baissé pavillon 6 à 3. Le club texan a ainsi devancé les Jays au deuxième rang des équipes repêchées pour les éliminatoires dans l’Américaine. Les Torontois, qui possèdent dorénavant la dernière place donnant accès aux séries, pourraient même être rattrapés par les Mariners de Seattle, eux qui seront en action plus tard en soirée.

Dans ce deuxième duel d’une série de quatre contre les Rangers, les Blue Jays ont été limités à sept coups sûrs.

Le lanceur Max Scherzer (13-6) a œuvré pendant cinq manches et un tiers. Le partant des visiteurs a donné trois frappes en lieu sûr et un but sur balles, en plus de passer deux rivaux dans la mitaine. Il a été contraint de quitter le match en raison d’une blessure aux triceps de son bras droit.

Sur la butte pour les Jays, Hyun Jin Ryu (3-3) a permis trois points sur cinq coups sûrs en six manches. Les releveurs Yimi Garcia et Trevor Richards étaient sur le monticule pour les autres points des Rangers.

Ces derniers ont ouvert le pointage en quatrième manche, quand Robbie Grossman a réussi un circuit de deux points. Jonah Heim, Corey Seager et Travis Jankowski ont produit les trois autres réussites des vainqueurs.

Les Jays ont ouvert leur compteur en septième manche. Cavan Biggio et Ernie Clement ont permis à deux de leurs coéquipiers de fouler la plaque. En neuvième manche, Davis Schneider a expulsé la balle a l’extérieur des limites du terrain. C’était cependant trop peu trop tard pour une remontée.

Belt sur la touche

Avant la rencontre du jour, les Blue Jays ont inscrit le nom de Brendon Belt sur la liste des blessés pour une période de 10 jours.

Le joueur de premier but souffre de spasmes musculaires à la colonne lombaire.

En 97 parties en 2023, Belt a maintenu une moyenne au bâton de ,251 et a frappé 16 coups de circuit. Il est le troisième athlète du club torontois à tomber au combat dernièrement, après le joueur de troisième but Matt Chapman et le receveur Danny Jansen.

Nathan Luke a été rappelé des Bisons de Buffalo, mais n’a pas été utilisé contre les Rangers.