Meilleur match en carrière et une grave blessure: Des émotions aux antipodes pour un receveur du Rouge et Or

La même journée où il connaissait son meilleur match en carrière, le receveur du Rouge et Or de l’Université Laval Mathieu Hudon a vu sa partie de rêve prendre fin de façon très abrupte.

Dans une victoire de 22-3 face aux Carabins de l’Université de Montréal le 14 octobre dernier au PEPS au cours de laquelle il a capté six passes pour 115 verges, deux sommets en carrière, l’ailier espacé de 4e année s’est aussi déchiré le ligament croisé antérieur en effectuant un bloc.

«Même si j’avais le sourire après le match en raison de notre victoire et de ma performance et que j’avais pu apprécier ma performance de A à Z, j’ai connu des moments difficiles dans les journées qui ont suivi, a-t-il raconté. J’avais des craintes que mon genou ne revienne pas à 100 pour cent et que je ne retrouve pas mon niveau de jeu.»

«Ça faisait longtemps que j’attendais ce moment de connaître un gros match, de poursuivre Hudon. Les Carabins avaient mis beaucoup de ressources pour couvrir Kevin (Mital), ce qui m’a permis d’être ouvert. Ma blessure a été une malchance. J’ai pris un bloc et mon pied est resté accrocher dans la surface synthétique.»

Opéré le 1er décembre, le produit des Élans de Garneau a par la suite entrepris une longue période de réhabilitation. «J’ai vécu la plus longue réhabilitation de ma carrière, a-t-il indiqué. Il y a eu des hauts et des bas, mais j’ai reçu un encadrement impeccable de l’équipe médicale. Pendant le camp d’entraînement, j’ai pris deux ou trois jours pour retrouver mes aises avant d’enfiler casque et épaulettes et me permettre des contacts. Je n’ai ressenti aucune douleur. J’avais testé mon genou quelques semaines avant le camp.»

Premier touché en carrière

L’étudiant en administration des affaires est revenu au jeu, samedi, face aux Redbirds de McGill. Il a souligné son retour au jeu de belle façon en inscrivant son premier touché en carrière sur une passe de 12 verges d’Arnaud Desjardins au 2e quart.

«J’ai fait mon grand retour, a-t-il illustré. Je devais revenir au jeu lors du match d’ouverture à Sherbrooke, mais j’ai été malade. Je n’étais pas en état de jouer et cela n’avait rien à voir avec mon genou.»

Utilisé comme ailier espacé du côté large du terrain, Hudon a de bonnes attentes cette saison. «J’anticipe une grosse saison, a-t-il affirmé. Je suis prêt, j’ai marqué mon premier touché. L’an dernier, j’ai été partant dès le premier match de la saison, mais je connaissais mon rôle. J’étais moins présent, mais mon nom a été entendu quelques fois dans le stade contre Montréal.»

«Parce que je me suis blessé contre les Carabins, je suis très excité et fébrile de les affronter de nouveau. Depuis que nous avons débuté la préparation, lundi, je suis très motivé.»

En l’absence de Kevin Mita qui purgeait une suspension d’une partiel contre McGill, neuf joueurs différents ont capté au moins une offrande de Desjardins. «Nous avons un groupe de receveurs vraiment spécial, a-t- il affirmé. C’est une force de compter sur autant de profondeur. Nous avons de bons vétérans et des recrues de qualité se sont greffées au groupe.»