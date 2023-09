Nouveaux iPhone 15 USB-C et montres Apple Watch

Comme chaque mois de septembre, Apple organise son événement annuel consacré en bonne partie à ses populaires iPhone. Cette année, le géant de la technologie dévoile sa dernière gamme d'iPhone 15, ainsi que de nouvelles versions de l'Apple Watch.

Apple vient d'annoncer les iPhone 15 et 15 Plus, et la grande nouveauté est un port USB-C largement utilisé sur les autres produits «à la pomme». L’iPhone 15 est maintenant le premier iPhone à passer à cette norme USB-C également imposée par l’Union européenne.

Avec des prix évidemment en devise américaine, l'iPhone 15 est proposé à partir de 799 $ pour un modèle de 128 Go, et l'iPhone 15 Plus à partir de 899 $ pour une version de 128 Go. Les deux modèles seront disponibles le 22 septembre, et les précommandes débuteront ce vendredi. Le téléphone est disponible en jaune, vert, bleu, noir et rose.

Esthétiquement, le design n’est pas totalement nouveau pour l'iPhone 15, celui de cette année ressemble en grande partie à l'iPhone 14 qui l'a précédé, l'iPhone 15 continuant d'utiliser un écran de 6,1 pouces.

Tous les modèles de l'iPhone 15 seront également équipés de l'îlot dynamique. Il s'agit de la découpe en forme de pilule qui a fait ses débuts sur l'iPhone 14 Pro et Pro Max et qui permet de voir certaines notifications et d'interagir avec les applications. L'iPhone 15 est également équipé d'un écran DELo Super Retina, qui prend en charge les contenus Dolby Vision avec une luminosité de 1600 nits. La luminosité maximale de cet écran est de 2000 nits en plein soleil, soit le double de celle de l'iPhone 14.

Meilleure capacité photographique

L'amélioration la plus notable des iPhone 15 et 15 Plus, en dehors des changements visibles de l'USB-C et de l'îlot dynamique, est un système d'appareil photo amélioré. Le capteur de l'appareil photo principal passe à 48 mégapixels, contre 12 mégapixels sur l'iPhone 14. Il y a également un téléobjectif de 12 mégapixels, et les améliorations apportées au mode portrait signifient que vous n'aurez plus à basculer manuellement en mode portrait.

Apple améliore également le mode nuit, les Live Photos et le mode action de l'appareil photo de l'iPhone 15. Et si vous êtes amateur d’égoportraits, la caméra frontale dispose d'un autofocus et d'un éclairage de portrait.

Apple

Puce-système A16

À l'intérieur de l'iPhone 15, Apple met également à niveau la puce A16, la même que l'on trouve dans les modèles iPhone 14 Pro de l'année dernière. Apple promet également une «autonomie d'une journée entière» avec l'iPhone 15 grâce à une pile plus grande. L'iPhone 15 comprend également une puce ultra large bande (UltraWide Band) de deuxième génération, tout comme la nouvelle Apple Watch Series 9. Cette puce améliore la connectivité avec d'autres appareils plus éloignés et permet une recherche de précision dans l’appli Localisser, afin que vous puissiez retrouver plus facilement vos amis s'ils possèdent les derniers modèles d'iPhone 15.

Apple

Montres Apple Watch série 9

La présentation d’Apple a démarré avec la montre Apple Watch série 9, plus brillante jusqu’à 2000 nits et dotée de la fonction Double Tap pour répondre et terminer un appel. Double Tap utilise de légers mouvements dans la main et le poignet pour effectuer une fonction.

À venir, l’iPhone 15 Pro.