Obsolescence programmée : Jolin-Barrette justifie sa décision de ne pas prévoir d’indice de durabilité

Même si plusieurs groupes le demandent, le gouvernement n’a pas l’intention pour l’instant d’inclure un indice de durabilité dans son projet de loi visant à interdire la vente d’un bien conçu pour cesser de fonctionner après un certain temps.

De passage en commission parlementaire mardi matin pour les consultations sur le projet de loi 29, l’Union des consommateurs a fait valoir que le gouvernement devrait ajouter un indice de durabilité qui serait affiché sur divers biens de consommation, comme les électroménagers.

«La garantie et l’affichage du prix, ça ne permet pas de comparer les produits entre eux. On veut donner une information au consommateur pour lui permettre de choisir le produit», a affirmé Anne-Marie Leblanc, analyste en protection des consommateurs et pratiques commerciales à l’Union des consommateurs, en réponse à une question de la députée libérale Marwah Rizqy.

La loi anti-gaspillage en France prévoit la mise en place d’un tel indice de durabilité. À compter de 2024, les produits se verront attribuer une note de 0 à 10, en fonction de trois aspects : la réparabilité du produit, sa fiabilité et les améliorations logicielles et matérielles prévues.

Or, le gouvernement a pris consciemment la décision de ne pas inclure cette mesure dans son projet de loi, a souligné le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, en marge des consultations.

«On a choisi de ne pas inclure l’indice de durabilité parce que présentement, en France, ils sont en train de reculer sur cette question», s’est justifié le ministre.

«Ce qu’on a plutôt prévu, c’est une garantie de bon fonctionnement avec une durée minimale pour chaque bien, qui va être déterminée par voie réglementaire», a-t-il ajouté.

Pour l’instant, la liste des biens qui seront couverts par cette garantie de bon fonctionnement comprend notamment les cellulaires, les ordinateurs, les lave-vaisselles, les réfrigérateurs, les laveuses et les sécheuses.

Amendes

Par ailleurs, la députée libérale Marwah Rizqy est d’avis que le projet de loi 29 ne prévoit pas des amendes assez sévères pour les fabricants qui mettraient sur le marché des produits à durée de vie limitée, en toute connaissance de cause.

«Si on veut qu’il y ait un véritable effet, il faut que les amendes soient véritablement dissuasives, sinon Apple va rire encore une fois de notre gueule», a-t-elle lancé en mêlée de presse.

Questionné à ce sujet, Simon Jolin-Barrette s’est borné à dire qu’il est «ouvert à amener des bonifications au projet de loi».

Si le projet de loi est adopté, les commerçants devront rendre disponibles les pièces et les services de réparation pour un bien à un prix raisonnable. Les biens devront également pouvoir être réparés avec des outils facilement disponibles et sans causer de dommages irréversibles.