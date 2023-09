Ouragan «Lee»: l’est du Québec affecté, les Maritimes vont y goûter

L’est du Québec sera affecté et les Maritimes vont y goûter. L’Ouragan Lee devrait frapper directement les provinces de l’Atlantique cette fin de semaine, où il pourrait déverser plus de 100 mm de pluie par endroits en plus de rafales allant jusqu’à 100 km/h.

Les dernières prévisions météorologiques d’Environnement Canada mardi indiquent que le phénomène météo touchera terre dans le Maine ou au sud-est de la Nouvelle-Écosse samedi. Il est toutefois possible que la trajectoire change d’ici là.

L’Ouragan Lee se trouve actuellement dans les tropiques et ses vents soufflent à près de 185 km/h.

La tempête de catégorie 3 devrait toutefois perdre son statut d’ouragan «en fin de journée mercredi», a souligné le météorologue de sensibilisation, Jean-Philippe Bégin.

«Le passage des tempêtes Franklin et Idalia a brassé les eaux [de l’océan Atlantique] et les a refroidies. Jumelé à l’augmentation des vents en altitude, ça fait en sorte que Lee va perdre de la force», a-t-il expliqué.

Mais le météorologue précise que si l’ouragan perd en force, il gagnera en expansion «Ce sera un système assez large qui va avoir un effet sur un plus large territoire», a-t-il prévenu.

L’Atlantique se prépare

Durement frappé par Fiona en septembre 2022, la région de l’Atlantique reste sur un pied d’alerte même si Lee s’annonce «moins intense». Fiona avait causé 660 millions $ en dommages assurables, selon le Bureau de l’assurance du Canada (BAC) ce qui en fait le phénomène météo le plus coûteux de l’histoire du pays.

Des rafales allant jusqu’à 100 km/h sont attendues samedi et la région pourrait recevoir des précipitations allant «assurément de 50 à 100 mm de pluie, et même plus», avance Jean-Philippe Bégin

Au Québec, la Gaspésie, la Basse-Côte-Nord et les Îles-de-la-Madeleine goûteront à la médecine de Lee dans la nuit de samedi à dimanche. Jusqu’à 50 mm de pluie pourrait tomber à certains endroits et des rafales entre 60 et 70 km/h sont prévues.

La sécurité civile aux aguets

La sécurité civile reste aux aguets et surveille les déplacements de l’ouragan.

«Il se déplace très, très lentement. Plus lentement que les ouragans habituels. Ça rajoute une couche d’incertitude sur toutes les prévisions possibles», a noté le porte-parole de la Sécurité civile au ministère de la Sécurité publique, Joshua Ménard-Suarez.

«On est en lien avec les municipalités pour les aviser de l’évolution de la situation. On est en mode prévention. [...] On attend encore voir venir le coup, mais on est prêt», a-t-il assuré.