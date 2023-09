Parfait à ses 14 dernières tentatives de placement: la confiance du botteur du Rouge Or gonflée à l’hélium

Ses performances sur la scène canadienne ont insufflé une grosse dose de confiance au botteur Vincent Blanchard qui connaît les meilleurs moments de sa carrière avec une séquence de 14 placements consécutifs.

Dans la marche du Rouge et Or vers un 11e titre national en novembre dernier, Blanchard avait fait mouche quatre fois en cinq tentatives à la Coupe Mitchell contre les Mustangs de Western et avait été parfait en cinq essais à la Coupe Vanier face aux Huskies de la Saskatchewan.

En deux parties contre Sherbrooke et McGill depuis le début de la saison, Blanchard frappe pour 1000 en six tentatives. «Ça va bien et je continue sur ma lancée de l’an dernier, a-t-il souligné. Ça m’a donné pas mal de confiance, la Coupe Mitchell et la Coupe Vanier. Je suis arrivé dans un bon état d’esprit pour le début de saison.»

«Je ne suis pas encore satisfait à 100 pour cent de mes trois types de botté, d’ajouter l’ancien gardien de soccer, mais je ne suis pas loin de ma meilleure séquence en carrière.»

Son dernier placement raté dans un match du RSEQ remonte à la Coupe Dunsmore 2022, mais son botté avait néanmoins procuré une victoire dramatique de 25-24 au Rouge et Or sur le dernier jeu du match.

«Je n’avais pas obtenu le résultat souhaité, mais le botté avait été profitable pour l’équipe, rappel le produit du CNDF. Au final, on a gagné et c’est qui est important.»

Charles-Lee Alarie-Tardif était descendu comme une fusée en couverture et avait empêché le retourneur des Carabins de sortir de la zone des buts pour procurer un rouge à Laval et la victoire.

Grande évolution

Blanchard estime qu’il a changé énormément depuis ses débuts à Laval en 2020. «J’ai connu une évolution incroyable, a-t-il affirmé. Je ne suis pas le même gars qui est entré. J’ai gagné en confiance, mais j’ai aussi beaucoup travaillé le côté personnel. J’ai encore du chemin à faire, mais je m’en vais dans la bonne direction.»

Nouvel entraîneur

Parce que Christopher Milo est parti pour la région de Montréal, le Rouge et Or a déniché un nouvel entraîneur des botteurs. Il s’agit de l’Américain Steve Wolf qui a travaillé sur une base occasionnelle avec l’équipe dans le passé. Il s’est pointé à Québec à trois reprises depuis le printemps dernier, notamment pendant quelques jours lors du camp d’entraînement.

«J’ai longtemps travaillé avec Chris et ce fut difficile au début parce que j’ai dû changer un peu ma technique, mais tout va bien. Je suis habitué au changement puisqu’il s’agit de mon 5e entraîneur. On en profite quand il est présent pour travailler fort, mais ce n’est pas un problème qu’on soit séparé.»