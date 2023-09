Près d'un tiers des chirurgiennes britanniques agressées sexuellement par leurs collègues masculins

Près d’un tiers des chirurgiennes britanniques ont subi une agression sexuelle de la part de leurs collègues masculins au Royaume-Uni dans les cinq dernières années, selon une étude publiée mardi, qualifiée de « moment Me Too » du milieu de la chirurgie.

L’enquête, publiée dans le British Journal of Surgery, montre que « le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles peuvent être monnaie courante dans le milieu chirurgical britannique et que le viol existe ». Il est question d’une « normalisation de comportements inacceptables ».

« C’est le moment MeToo de la chirurgie », a réagi dans le Times Tamzin Cuming, la chirurgienne qui préside le Forum des femmes en chirurgie. « Maintenant, il va falloir commencer le vrai travail pour un changement profond ».

L’étude, à laquelle 1434 personnes du milieu de la chirurgie (autant d’hommes que de femmes) ont participé, montre que 29,9% des femmes ont été victimes d’agression sexuelle dans les cinq dernières années. Onze viols ont été rapportés. Plus de 63% des femmes ont été l’objet de harcèlement sexuel de la part de collègues masculins et près de 90% des femmes ont été témoins de harcèlement sexuel.

Près de 11% des femmes ont subi « des contacts physiques forcés » en lien avec des opportunités de carrière, selon l’étude commandée par un groupe de travail sur les comportements sexuels inappropriés dans la chirurgie.

La culture du silence est pointée du doigt, même si à la publication de l’étude, quelques femmes ont témoigné dans les médias.

Judith, qui n’a pas révélé son nom, a raconté son agression à la BBC: au début de sa carrière, dans la salle d’opération, un chirurgien de haut rang qui transpirait a enfoui sa tête dans ses seins. »J’ai réalisé qu’il s’essuyait le front sur moi ».

La deuxième fois qu’il s’est approché de sa poitrine, elle lui a proposé une serviette. « Non, c’est beaucoup plus sympa ainsi », a-t-il répondu, sans que personne ne réagisse dans la salle d’opération.

L’enquête « montre que les femmes et les hommes qui travaillent dans le secteur de la chirurgie vivent des réalités différentes », concluent ses auteurs.

Ces harcèlements et agressions sont favorisés par « la combinaison d’une structure profondément hiérarchique et d’un déséquilibre entre les sexes et les pouvoirs », écrivent les auteurs.

Seulement 15% des chirurgiens les plus haut gradés sont des femmes. Et sur l’ensemble de la profession, moins de 30% sont des femmes.