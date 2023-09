Steven Spielberg et Kate Capshaw donnent 1,5 million de dollars pour soutenir la grève à Hollywood

Steven Spielberg et Kate Capshaw ont fait don de 1,5 million de dollars en soutien à la grève des acteurs et des scénaristes d'Hollywood.

Dans un communiqué obtenu par Variety lundi, l'Entertainment Community Fund (ECF) a remercié le réalisateur de Jurassic Park et son épouse pour avoir collectivement fait un don de 1,5 million de dollars à leur organisation depuis le début de la grève de la Writers Guild of America en mai 2023.

« Grâce au soutien transformateur de Kate Capshaw et Steven Spielberg, ainsi que de nombreux autres généreux donateurs, le Fonds aide les travailleurs du cinéma et de la télévision dans le besoin avec une aide financière d'urgence pour couvrir les dépenses de base (loyer, épicerie, assurance santé, frais médicaux, etc.), soutien en santé mentale, entres autres », pouvait-on lire dans le communiqué de l'ECF.

Anciennement connu sous le nom d'Actors Fund, l'ECF soutient les professionnels du divertissement ayant besoin d'une aide financière. Ils ont continué à le faire pendant la grève de la WGA et de la SAG-AFTRA.

Steven Spielberg et Kate Capshaw ont également fait un don au programme d'aide financière d'urgence de la Fondation SAG-AFTRA. Le programme aurait traité jusqu'à 100 demandes d'aide financière chaque jour depuis le début des arrêts de travail.

La Fondation SAG-AFTRA a également publié une déclaration disant : « Ce don important de Kate Capshaw et Steven Spielberg au programme d'aide financière d'urgence de la Fondation aidera non seulement à répondre à la demande actuelle et écrasante d'aide financière, mais continuera à soutenir la communauté SAG-AFTRA qui sera confrontée à des difficultés financières et à des défis à long terme pour les années à venir. »

La WGA a appelé les scénaristes hollywoodiens à faire grève à partir du 2 mai de cette année. Deux mois plus tard, la SAG-AFTRA a appelé les acteurs hollywoodiens à se mettre en grève aussi.

Parmi les autres célébrités qui ont contribué aux efforts de grève figurent Shonda Rimes, Seth MacFarlane, Meryl Streep, Matt Damon, Oprah Winfrey et George Clooney.