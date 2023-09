Subventions de 28,2 G$ à Stellantis et Volkswagen: pas rentables avant 20 ans

Alors que Québec pourrait allonger plus de 1 G $ pour avoir l’usine de Northvolt, on apprend que les 28,2 G $ de subventions monstres accordées aux méga-usines de batterie de Stellantis-LGES et Volkswagen en Ontario ne seront pas rentabilisées avant 20 ans.

C’est du moins la conclusion d’un rapport du Directeur parlementaire du Budget (DPB) publié ce mardi, à Ottawa.

«Le DPB estime que les recettes des gouvernements fédéral et provinciaux générées par les usines de fabrication de batteries pour VÉ de Stellantis- LGES et de Volkswagen sur la période de 2024 à 2043 seront égales au montant total des subventions à la production (28,2 milliards de dollars) – soit une période d’atteinte du seuil de rentabilité de vingt ans», a-t-il résumé dans une analyse succincte de 19 pages.

En s’appuyant sur divers scénarios, le DPB estime que les aides publiques accordées aux usines de fabrication de batteries pour véhicules électriques (VÉ) seront égales pour les gouvernements canadien et ontarien d’ici une vingtaine d’années seulement.

