Il a sauvé trois personnes de la noyade près de l’île d’Orléans: Théo le héros honoré à l’Assemblée nationale

Le garçon de 12 ans qui a sauvé un père et ses deux enfants de la noyade près de l’île d’Orléans le mois dernier sera décoré d’une médaille à l’Assemblée nationale.

«Il était vraiment fier et content. Chaque fois qu’on reçoit un appel comme ça, on reste surpris que ça prenne une telle ampleur», témoigne la mère de Théo Ferland, Cindy Langlois.

Après avoir lu l’histoire entourant le geste héroïque du petit garçon dans Le Journal, la députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré, Kariane Bourassa dit avoir été touchée par son courage et a ainsi souhaité organiser une remise de médaille.

«Ça allait de soi d’honorer le jeune homme. Faire preuve d’autant d’initiative, de courage et d’altruisme à un si bas âge, c’est tout simplement remarquable», a-t-elle indiqué.

Une journée à l’Assemblée

Le 27 septembre prochain, Théo et sa famille passeront ainsi une partie de la journée à l’Assemblée nationale pour y recevoir la «médaille de la députée», des mains de Mme Bourassa. Il s’agit de sa première remise d’une telle médaille, depuis son entrée en fonction en octobre 2022.

Le père de famille, Jean-Pierre Boily et ses deux enfants, Alice, 8 ans, et Émile, 11 ans, qui ont été sauvés de la noyade dans le fleuve Saint-Laurent, seront aussi présents, pour saluer le geste du garçon.

Photo Pascal Huot, Agence QMI

Dérouler le tapis rouge pour Théo

«Qu’on déroule le tapis rouge pour Théo, je suis bien content. Je suis tellement fier de le voir recevoir ces honneurs. Je lui serai éternellement reconnaissant», affirme M. Boily.

Le 16 août dernier, le père de famille avait amené les enfants en bateau près du village de Saint-Pierre, pour que les enfants s’amusent dans les « bancs de sable», lors de la marée basse.

Mais, même s’il est un habitué de l’endroit, M. Boily, est arrivé «une heure trop tôt», admet-il, alors que la marée n’était pas encore à son plus bas.

Photo fournie par la famille de Théo Ferland

Ainsi, en quelques secondes, la petite Alice a perdu pied et était incapable de regagner la rive, en raison du courant. Son frère, puis son père ont tenté de lui venir en aide, avant d’être à leur tour emportés.

Nager à contre-courant

Seul Théo, situé le plus près de l’embarcation, pouvait les sauver. Du haut de ses 12 ans, il est parvenu à nager à contre-courant, pour monter à bord du bateau et le conduire, jusqu’au père et ses enfants qui étaient paniqués et à bout de souffle.

En entrevue, le jeune homme mentionne que c’est en pensant à son père décédé au début de l’année, qu’il a eu la force de nager «de toutes ses forces» jusqu’au bateau.

Honoré par la Société de sauvetage

Depuis son acte de bravoure, le jeune Théo a reçu de nombreux éloges.

Samedi dernier, il a également été honoré par la Société de Sauvetage du Québec, qui lui a remis une «Citation en sauvetage», lors d’un gala.

Un moment «très touchant», soutient sa mère. «Théo était émotif. Il m’a dit: “papa aurait été content d’être ici”», a-t-elle mentionné.