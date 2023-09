Un joueur des Bruins souligne le legs de Patrice Bergeron

Le départ des vétérans Patrice Bergeron et David Krejci sera difficile à combler chez les Bruins de Boston, mais les joueurs de la formation veulent s’inspirer des succès passés de leurs anciens leaders afin de faire perpétuer leur héritage de gagnants.

L’été a été rempli d’émotion au Massachusetts en raison de la retraite des deux joueurs de centre ayant porté l’uniforme noir et jaune durant plus d’une décennie chacun. Après tout, ils ont aidé le club à remporter la coupe Stanley en 2011 et ont dépassé le plateau des 1000 matchs disputés en carrière, tout en constituant de fidèles ambassadeurs pour l’organisation.

Maintenant, il est temps de regarder vers l’avant, surtout à l’approche du camp d’entraînement. Le défenseur Hampus Lindholm croit que la formation doit prendre exemple sur Bergeron et Krejci, ainsi que Zdeno Chara (qui a évolué à Boston de 2006 à 2020), pour continuer d’accumuler les victoires.

«Je peux seulement parler pour moi-même, mais je pense le faire pour de nombreux gars de l’équipe quand je dis que ces joueurs ayant été ici longtemps ont imprégné leurs personnalités et leurs enseignements dans les murs et le plafond du vestiaire, a déclaré l’ancien des Ducks d’Anaheim au site NHL.com. Je suis super enthousiaste à l’idée que cette culture de succès continuera de vivre sans eux et qu’on ait la chance de montrer notre savoir-faire. Certes, on ne peut jamais remplacer des joueurs semblables. Toutefois, nous avons quelques jeunes excités de se distinguer dans cette ligue.»

S’il serait renversant de voir les Bruins amasser un nombre effarant de points comme ce fut le cas en 2022-2023, Lindholm a confiance en prévision de la prochaine campagne.

«J’estime que nous avons un très bon groupe, sans compter les entraîneurs et les membres du personnel, ainsi que tout ce qu’il y a dans les environs. Bergeron, Chara et Krejci, tous ces gars ont créé une culture dans laquelle tout le monde veut réellement embarquer et qui existe encore. Ça ne disparaîtra jamais», a-t-il considéré.

Habitudes de travail

À savoir quels sont les éléments précis que peuvent retenir les hockeyeurs du club de la contribution d’un Patrice Bergeron, l’arrière a souligné l’engagement indéfectible au hockey et au travail requis pour gagner.

«Je dis toujours aux gens que je souhaite à autrui d’obtenir l’opportunité de les côtoyer et de jouer aux côtés d’un gars comme Bergeron. Cependant, ça n’arrive pas seulement en demeurant proche de lui pour quelque temps. Vous voyez des joueurs comme Marchy [Brad Marchand] qui ont eu un succès incroyable et qui furent de bons hockeyeurs dans ce circuit durant longtemps. Vous comprenez que ce fut ainsi à cause de ce qu’ils font au jour le jour, mais leurs accomplissements aideront le reste de l’équipe», a indiqué Lindholm.

«Ils se présentent constamment pour travailler, ils sont agréables à l’égard du personnel et de tous. Ils traitent chacun avec respect. Que ce soit un vétéran ou une recrue, ils le considèrent de façon égale. Au bout du compte, c’est un sport individuel à divers égards, mais pour réussir quelque chose, il faut agir en équipe. Nous avons trouvé un bel équilibre et il faudra continuer cela.»