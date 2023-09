Un patient décède après avoir reçu 5 fois la dose prescrite

Une erreur du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais (CISSSO) a contribué au décès d’un jeune homme de 28 ans. On lui aurait administré cinq fois le dosage recommandé par l’urgentologue. C’est ce que dévoile le rapport de la coroner Francine Danais.

La victime, Benoît Lauzon, est d’abord arrivée en ambulance à l’urgence de l’hôpital de Hull le soir du 2 novembre 2021 pour des difficultés respiratoires. On lui a alors diagnostiqué un sepsis secondaire à une pneumonie.

Des antibiotiques lui sont administrés par intraveineuse, mais ce dernier réagit mal et est pris de convulsions. Benoît souffrait d’épilepsie en plus d’être atteint de trisomie 21 et d’une déficience intellectuelle; une condition qui ne lui permettait pas de communiquer ses malaises, selon la coroner.

Le matin du 4 novembre, l’urgentologue lui prescrit 1 mg d’Ativan, un dépresseur du système central nerveux, puisqu’il est agité. Ce sont finalement 5 mg qui lui seront administrés par erreur. L’état de Benoît se dégrade rapidement.

Le jeune homme est en détresse respiratoire, son rythme cardiaque s’accélère et il sombre dans un état comateux. Benoît Lauzon décède quelques heures plus tard.

Sans pouvoir conclure qu’il s’agit de l’unique raison, le rapport de la coroner conclut que la surdose qui lui a été administrée a contribué à son décès.