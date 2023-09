GAUTHIER, Mariette



À son domicile de Notre-Dame-de- Lourdes, le 6 août 2023, à l'âge de 83 ans, est décédée Madame Mariette Gauthier. Elle est allée rejoindre son premier mari, Donat Couture, et son deuxième mari, Gaston Douville, ses parents, ses frères, ses soeurs ainsi que belles-soeurs et beaux-frères.Elle laisse dans le deuil son fils Jean-Guy (Christiane), sa soeur Noëlla Cormier, ses petits-enfants Anny et Martin, ses arrière-petits-enfants ainsi que ses nombreux neveux, nièces et amis.Les personnes qui désirent lui rendre un dernier hommage seront accueil-lies par la famille pour recevoir vos condoléances le 16 septembre 2023, de 9 heures à midi auNOTRE-DAME-DES-PRAIRIES, J6E 1G8 450-755-1212Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à une fondation du coeur.