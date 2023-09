ST-ANDRÉ, Laurentia, s.n.j.m.



À la Maison Jésus-Marie jeudi le 7 septembre 2023, à l'âge de 95 ans est décédée Soeur Laurentia St-André, en religion Soeur M. Luc-André. Née à Saint Roch de l'Achigan, elle était la fille de : Gaspard St-André et de Germaine Lesage.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil son frère Réal, sa belle-soeur Alfréda Gagnon ainsi que de nombreux neveux et nièces, arrière-neveux et arrière-nièces.Après plusieurs années d'enseignement à l'élémentaire et au secondaire, Soeur Laurentia fit partie de l'équipe de soutien technique de la province.Aimante de la nature elle s'occupait toujours d'embellir de magnifiques fleurs le pourtour de sa Résidence.Soeur Laurentia sera exposée à la :86 RUE ST-CHARLES ESTLONGUEUIL, QC, J4H 1A9lundi le 18 septembre à 12h30. Une Eucharistie sera célébrée le même jour au même endroit à 14h et la mise en terre sera à une date ultérieure.