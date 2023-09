MORRISSETTE, Normand



Le 28 août 2023, à l'âge de 55 ans, est décédé Normand Morrissette, fils de Danielle Robitaille (feu Ovila Couture) et d'André Morrissette (feu Monique Archambault).Outre ses parents, il laisse dans le deuil son frère Gilbert, sa belle-soeur Josée Potvin, son neveu Anthony ainsi que d'autres parents et amis.Gros remerciements pour son ami François très précieux et présent jusqu'à la fin.La famille recevra vos condoléances à6500, BOUL. COUSINEAUST-HUBERT, QC J3Y 8Z4Tél : (450) 463-1900le vendredi 22 septembre 2023 de 16h à 20h.La famille tient à remercier le personnel de la Maison du Parc ainsi que les employé(e)s du CHUM pour leur soutien et les soins prodigués.