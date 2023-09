BÉLIVEAU, Soeur Jeanne



(S. M. de Ste-Julie)29 avril 1920 - 8 septembre 2023Au Carrefour Providence, le 8 septembre 2023, est décédée S. Jeanne Béliveau, religieuse de N.-D. de Charité du Bon-Pasteur. Elle était la fille de feu Édouard Béliveau et de feu Mme Délima Gosselin.Outre sa congrégation, elle laisse dans le deuil de nombreux neveux, nièces et amis.Exposition le 21 septembre 2023 à 12h30, suivie des funérailles à 14h au5655, RUE DE SALABERRYMONTRÉAL, QCL'inhumation aura lieu au Cimetière Ste-Geneviève à une date ultérieure.