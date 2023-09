CLOUTIER, Pierre



À Châteauguay, le 28 août 2023, à l'âge de 65 ans, est décédé Monsieur Pierre Cloutier, époux de Lyne Morin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Claudia (Carl) et Valérie, ses soeurs Lise, France et Mariette, ses frères Jean-Paul, Gérard, Jacques, René, Charles et Yves, ainsi que leurs conjoints et conjointes, sa belle-soeur Klodet et son beau-frère Daniel, ainsi que ses nièces et neveux, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 23 septembre 2023 de 12h30 à 17h au complexe funéraire:Un hommage aura lieu ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel en santé mentale de l'hôpital Anna-Laberge.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Anna-Laberge dédié en santé mentale serait apprécié en la mémoire de Pierre Cloutier.