ST-HILAIRE, Solange

(née Primeau)



Au CHSLD Vigi l'Orchidée Blanche de Laval, le 29 août 2023, à l'âge de 88 ans, est décédée Solange Primeau St-Hilaire.Elle laisse dans le deuil son époux Raymond St-Hilaire, ses enfants Alain (Geneviève) et André (Anne), ses petits-enfants Janie, Dominique (Jonathan), Patrick, David (Marie-Claude), Nicolas (Camille) et Francis (Constance), ses arrière-petits-enfants Charlie, Noah et William, sa soeur Monique ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 17 septembre 2023 de 13h à 17h au Mausolée Saint-Martin bâtiment arrièreUne cérémonie aura lieu au même endroit à 16h30.Au lieu des fleurs, un don à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer seraient appréciés.