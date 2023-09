GAUDETTE, Thérèse



La grande roue de la vie a cessé de tourner le 17 août pour cette souriante et généreuse dame âgée de 88 ans, fille de Joseph-Armand Gaudette et Julienne Beauchemin, décédés.Devenue orpheline de mère en bas âge, elle a sacrifié vie et études au mieux-être de sa famille. Ses enfants ont été ses neuf frères et soeurs, Jean-Aimé, Julien, Bernard, Jacques, Pierre-Paul, Aurèle, Marie et Armande, tous décédés, sauf le petit dernier Marcel, 84 ans.Autodidacte, elle a fait carrière dans le monde de la mode et eut plusieurs prétendants, restant cependant célibataire pour mieux assumer le rôle de mère suppléante.Elle laisse dans le deuil parenté, amis et professionnels de la santé qui lui ont prodigué amour et les meilleurs soins possibles.La famille recevra vos condoléances de 13h à 16h le samedi 16 septembre au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955 chemin Côte-de-Liesse, Ville Saint-Laurent. Le Père Guy St-Onge de la communauté des Frères de Saint-Gabriel, qui a bien connu la défunte, procédera à l'homélie et à la célébration de la Parole.Au lieu de fleurs, faites un don à l'Association pulmonaire du Québec - info@poumonquebec.ca