SAVAGE, Claude



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Claude Savage, père de Christiane et François Savage, à l'âge de 95 ans à l'unité des soins palliatifs du Mont-Sinaï, le mercredi 16 août 2023.Une messe et une cérémonie familiale privée suivront.Remerciements au personnel de l'Hôpital LaSalle et du Mont-Sinaï pour leurs bons soins.