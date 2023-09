MARQUÈS, Rolland



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Rolland Marquès, le 6 septembre dernier, il était âgé de 93 ans. Son aventure avec Solange, sa femme va se poursuivre.Il laisse dans le deuil ses enfants Rolande (Richard), Sylvie (Roch) et ses 4 petits-enfants Ariane (David) et Antoine (Marie-Laurence), Anabel et Charlotte (Maxime) et son arrière-petit-fils Guillaume ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le vendredi 15 septembre 2023 entre 14h et 18h. Une célébration commémorative aura lieu au même endroit à 18h.Au lieu de fleurs, un don à l'organisme de votre choix serait apprécié.