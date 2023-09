CODERRE, Elphège



À son domicile, le 9 septembre 2023, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Elphège Coderre, époux de Lucie Baillargeon, demeurant à Montréal et originaire de St-Alphonse-Rodriguez.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Denis Coderre et Denise Coderre (Michel Breton); ses petits-enfants: Geneviève (André Lauzon), Alexandre (Sophie Brisebois), Marilou Breton (Benjamin Bernier) et Noémie Breton (Tommy Ladouceur); son arrière-petit-fils adoré Mikaël Lauzon; son frère Gaetan Coderre (Gisèle Lafond); son beau-frère Roger Corriveau (feu Geneviève Coderre); ses belles-soeurs: Donalda Baillargeon (feu Rolland Riopel), Yolande Baillargeon (Germain Morin), Honoria Baillargeon (feu Jean-Paul Gariépy), Doria Baillargeon (feu Bernard Versailles), Denise Baillargeon, Lorraine Baillargeon et Agathe Chevrette (feu Denis Baillargeon), plusieurs neveux, nièces autres parents et amis.S'il vous plaît, veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à La chapelle de la réparation de Pointe-aux-Trembles.La famille vous accueillera le samedi 16 septembre 2023 dès 13h00 en l'église de St-Alphonse-Rodriguez où les funérailles seront célébrées le même jour à 15h00.Entreprise reconnue distinctionmembre de la Corporationdes Thanatologues du Québecwww.ftheriault.com